المفتي يعلق على حادث سيناء: خضبوا فرحة العيد بالدماء

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

شوقي علام مفتي الجمهورية

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان له، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات إرهابية ضد كمين أمني غربي مدينة العريش، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن، مؤكدا أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء، وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض، مضيفا أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخر.

واستشهد علام، في بيانه، يقول تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، متوجها بخالص العزاء إلى أسر الشهداء، داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم منازل الأبرار ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.وأعلنت