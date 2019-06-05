رياضة

نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس الأمم 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
كأس الأمم
كأس الأمم
كشفت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، حيث حدث إقبال كثيف من الجماهير على تذاكر المباراة الافتتاحية عبر تطبيق تذكرتي، الذي كان قد أكد أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا عن منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والوجود بالمدرجات.
كان المسئولون عن الشركة المنفذة لنظام "تذكرتي" قد أكدوا أن هناك خدمة توصيل التذاكر إلى المنازل لتسهيل مهمة شراء التذاكر على الجماهير، وذلك من أجل ضمان حضور أكبر عدد ممكن في مباريات المنتخب الوطني والتي ستبدأ يوم 21 يونيو الجاري. منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21
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الأهلي يؤجل احتفالات العيد بسبب شهداء العريش

قرر النادي الأهلي، تأجيل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك التي كان مقررا إقامتها بفروع القلعة الحمراء، بعد الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بالعريش، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
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تسريبات «كاف».. إيقاف رئيس الترجي ونهائي في مصر

أفادت صحيفة الصريح التونسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسريب بعض الأخبار عن عقوبات كبيرة تستهدف الترجي التونسي أبرزها إعادة نهائي دوري الأبطال في مصر ودون حضور جمهور، إلى جانب تجميد نشاط رئيس النادي حمدي المدب لمدة سنتين، وتسليط عقوبات على الجامعة التونسية مع عقوبات مالية، وأضافت الصريح أن المشكلة الأساسية في رئيس «الكاف» أحمد أحمد، الذي أصرّ على معاقبة الترجي كنوع من «المجاملة» للفريق المغربي، وشددت على أن الترجي سيطعن في القرارات ويلجأ لـ«التاس» في حال اتخاذ قرارات وعقوبات مجحفة وظالمة في حق الفريق.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«الصحة» تكشف استعداداتها لكأس الأمم الإفريقية

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقا للمعايير الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، مؤكدة أنه يجري تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة.
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مدحت شلبي ينضم لطاقم عمل «تايم سبورت»

انضم الإعلامي مدحت شلبي، رسميًا إلى قائمة إعلاميي قناة «تايم سبورت»، التي تبث مباريات كأس الأمم الإفريقية على التردد الأرضي، حيث أوضحت مصادر بالقناة، اليوم الأربعاء، أن شلبي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة الإفريقية، كما يعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي تبدأ بمباراة مصر مع زيمبابوي في الافتتاح، ثم الكونغو، وتختتم دور المجموعات بمباراة أوغندا. وأشارت المصادر، إلى أن مدحت شلبي لن يظهر في الوقت الحالي بالقناة، ويكون ظهوره مرتبطًا ببداية البطولة، ويبدأ العمل مع انطلاقة البطولة في 21 يونيو المقبل.
محمد-صلاح (1)

«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
توت- تميمة-كأس-امم -فريقيا‎ (2)

تعرف على تميمة البطولة الإفريقية 2019

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتمثل التميمة شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
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