نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس الأمم 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

كأس الأمم

كشفت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، حيث حدث إقبال كثيف من الجماهير على تذاكر المباراة الافتتاحية عبر تطبيق تذكرتي، الذي كان قد أكد أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا عن منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والوجود بالمدرجات.

كان المسئولون عن الشركة المنفذة لنظام "تذكرتي" قد أكدوا أن هناك خدمة توصيل التذاكر إلى المنازل لتسهيل مهمة شراء التذاكر على الجماهير، وذلك من أجل ضمان حضور أكبر عدد ممكن في مباريات المنتخب الوطني والتي ستبدأ يوم 21 يونيو الجاري. منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21