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الطيب عن حادث سيناء: لن ينتزعوا فرحة العيد من مصر

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بيانا، يدين فيه بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم، مؤكدا تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل في القضاء على الإرهاب، كما أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين -مسلمين ومسيحين- مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.
وتقدم الأزهر، بخالص التعازى لأسر شهداء الواجب الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.وأعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف
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شوقى علام مفتى الجمهورية (2)

المفتي يعلق على حادث سيناء: خضبوا فرحة العيد بالدماء

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان له، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات إرهابية ضد كمين أمني غربي مدينة العريش، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن، مؤكدا أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء، وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض، مضيفا أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخر.
لمس-اكتاف

الأخيرة في لمس أكتاف.. حمزة للسجن وأدهم طلق غادة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لمس أكتاف احتجاز حمزة لإيمان (كالولين خليل) طليقة أدهم وصديقه أشرف وزوجته نيفين، وشقيقته، في محاولة منهم للإيقاع بأدهم بعد أن سلم المخدرات إلى الشرطة، وساعده في ذلك شقيقه زيدان، وأستطاع أدهم الوصول للمكان وتحريرهم من زيدان ثم عرف مكان حمزة، الذي كان يخطط للهرب خارج مصر مع ابنه ياسين من خلال جوازات سفر مزورة، كان في انتظارها، إلى أن وصل أدهم ودار بينهم حوار حول ما حدث بينهم، بعدها حاول حمزة قتل أدهم، إلا أن أدهم استطاع السيطرة عليه، تمهيدا لأن تقبض الشرطة على حمزة.
طقس-حار (1)

شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باق الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سجون-بلا-غارمين-او-غارمات

الإفراج عن 129 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر

أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 129 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات.
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شوقى علام مفتى الجمهورية (2)

المفتي يعلق على حادث سيناء: خضبوا فرحة العيد بالدماء

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان له، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات إرهابية ضد كمين أمني غربي مدينة العريش، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن، مؤكدا أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء، وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض، مضيفا أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخر.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
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شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، إن الزوجة غير الناشز لا يجوز ضربها مهما وصل حد الخلاف، كما لا يجوز أن يبدأ العلاج بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي، مضيفا إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، مؤكدا أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، لم يأتِ هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح.
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الطيب: يجب رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة. وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.
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