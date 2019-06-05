سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة: خروج 5 أطفال سقطوا من أعلى الملاهي بعد علاجهم

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
ملاهي - صورة أرشيفية
ملاهي - صورة أرشيفية
أكد الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، خروج 5 أطفال من داخل مستشفى النوبارية العام، بعد إجراء الفحوص والإسعافات الأولية، بعد إصابتهم بكدمات وارتجاج في الرأس وكسور أثر سقوطهم من أعلى "المرجيحة" بنادي مبارك بالمدينة، أثناء احتفالهم بعيد الفطر.. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، بلاغًا من الرائد محمود يونس رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، بسقوط 5 أطفال من اعلى مرجيحة داخل نادي مبارك الاجتماعى.
وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية، وتبين إصابة كلًا من "عزيزة عبد اللاه محمد 9 سنوات بجرح بسيط، وتم عمل خياطة 5 غرز، ومحمد خالد أحمد 6 سنوات بجرح بالجانب الأيسر من الوجه ولا يحتاج لغرز، ومالك عبد الحميد جلال 15 سنة، بجرح بفروة الرأس عبارة عن غرزتين وكدمات، ومحمد جمعة عبد القادر 7 سنوات، بجرح
اقرأ المزيد
إقبال كبير من الأهالى على الحدائق والمتنزهات بكفر السيخ فى أول أيام عيد الفطv (2)

النيل والحدائق يستضيفان احتفالات العيد في كفر الشيخ

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات، بمدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من الزائرين، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، واستمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدار ساعات اليوم، وتعددت المناطق التى يقصدها المعيدون، فشهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، إقبالا كثيفا، خاصة من الأسر والأطفال، كما شهدت المراكب النيلية والعوامات في 3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، إقبالا لافتا من جانب المحتفلين.
توت-عنخ-امون

بيع رأس تمثال لتوت عنخ آمون بلندن.. و«الآثار» ترد

تدرس وزارة الآثار ملفات مزاد صالة (كريستيز) التي تعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني في العاصمة البريطانية لندن في 4 يوليو المقبل. وقال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن هذا الإجراء من الوزارة يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الصالة بخصوص القطعة المعروضة والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة. وأكد عبد الجواد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار".
جمارك-مطار -القاهرة(1)

وصول أولى الرحلات من صربيا للقاهرة بعد توقف 13 عاما

وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين مدينتي بلجراد والقاهرة، اليوم الأربعاء، التي جاءت بعد إعادة الخطوط الجوية الصربية لهذه الرحلات منذ بداية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما. وذكرت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أن عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وسفير صربيا في القاهرة، كانا على متن الرحلة، مشيرة إلى قيام مكتب الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمطار باستقبال المسافرين على هذه الرحلة بالورود. وأوضح السفير عمرو الجويلي أنه بذلك أصبحت القاهرة هي المحطة الوحيدة في إفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية.
العفو-عن-سجناء (1)

الداخلية: الإفراج عن 2002 سجين بمناسبة عيد الفطر

أفرج قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 2002 من نزلاء السجون، من بينهم 139 غارمًا وغارمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال قطاع السجون، في بيان اليوم، الأربعاء: إن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد القطاع لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
اقرأ المزيد من الأخبار
هشام-امنه-محافظ البحيرة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.

الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد في عقار "الأنسولين " من المستشفيات والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين " أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر "الأنسولين " بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة ستة أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين. ?
انفجار-عبوة ناسفة (1)

ارتفاع عدد مصابي انفجارات مصنح روسيا إلى 85 شخصًا

ارتفع عدد المصابين الناتج عن عدة انفجارات وقعت في مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية أمس السبت إلى 85 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، نقلا عن وزارة الصحة أن عمال المصنع والسكان الذين يعيشون بالمنطقة المحيطة بالمصنع توجهوا لتلقي العلاج، في الوقت الذي لزم 16 شخصا البقاء في المستشفى. وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى جراء الانفجارات التي وقعت في شركة "كريستال"، التي تنتج ذخائر للجيش، بينها قنابل، وكذلك مواد متفجرة لاستخدامها في أغراض مدنية.
تشييع-جثمان-النقيب-علي-خالد-شهيد (.2) (1)

تشييع جثمان شهيد «مأمورية سيناء» في المحمودية

شيع الآلاف من أهالي المحمودية بالبحيرة، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب علي خالد صالح، الذي توفي في حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية المكونة من ضابطين و5 جنود أثناء توجههم من الإسكندرية لشمال سيناء، حيث أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org