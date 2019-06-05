الصحة: خروج 5 أطفال سقطوا من أعلى الملاهي بعد علاجهم

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

ملاهي - صورة أرشيفية

أكد الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، خروج 5 أطفال من داخل مستشفى النوبارية العام، بعد إجراء الفحوص والإسعافات الأولية، بعد إصابتهم بكدمات وارتجاج في الرأس وكسور أثر سقوطهم من أعلى "المرجيحة" بنادي مبارك بالمدينة، أثناء احتفالهم بعيد الفطر.. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، بلاغًا من الرائد محمود يونس رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، بسقوط 5 أطفال من اعلى مرجيحة داخل نادي مبارك الاجتماعى.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية، وتبين إصابة كلًا من "عزيزة عبد اللاه محمد 9 سنوات بجرح بسيط، وتم عمل خياطة 5 غرز، ومحمد خالد أحمد 6 سنوات بجرح بالجانب الأيسر من الوجه ولا يحتاج لغرز، ومالك عبد الحميد جلال 15 سنة، بجرح بفروة الرأس عبارة عن غرزتين وكدمات، ومحمد جمعة عبد القادر 7 سنوات، بجرح