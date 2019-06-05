اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا

تحرير:رويترز ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

أصدر الأسطول السادس الأمريكي، بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن حادث اعتراض وقع، أمس الثلاثاء، قائلا: «مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية في خطر، في أثناء عملية اعتراض فوق البحر المتوسط، ورغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي كان هذا الاعتراض تصرفا غير مسؤول، وكانت الطائرة الأمريكية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي». لكن موسكو قالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.

وأضاف الأسطول السادس: «الطائرة الروسية اعترضت مسار الطائرة الأمريكية 3 مرات: اثنتان منها تعتبر آمنة، والثالثة كانت بسرعة كبيرة ومرت فيها الطائرة الروسية أمام الطائرة الأمريكية وهي من طراز بي-8 إيه بوسيدون مباشرة، ما تسببت في حدوث اضطراب مفاجئ، ووضع طيارينا وطاقمنا في خطر».وذكرت وكالة الإعلام الروسية،

وأضاف الأسطول السادس: «الطائرة الروسية اعترضت مسار الطائرة الأمريكية 3 مرات: اثنتان منها تعتبر آمنة، والثالثة كانت بسرعة كبيرة ومرت فيها الطائرة الروسية أمام الطائرة الأمريكية وهي من طراز بي-8 إيه بوسيدون مباشرة، ما تسببت في حدوث اضطراب مفاجئ، ووضع طيارينا وطاقمنا في خطر».



وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، نقلا عن وزارة الدفاع أنها استدعت طائرة سوخوي سو-35 من قاعدتها الجوية في سوريا لاعتراض الطائرة الأمريكية، التي قالت إنها كانت تقترب من منشأة طرطوس البحرية الروسية على الساحل السوري. ونفت موسكو أن طائراتها تصرفت بطريقة غير مسؤولة، قائلة إنها بقيت على مسافة آمنة وعادت إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرة الأمريكية مسارها.



