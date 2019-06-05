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اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا

تحرير:رويترز ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
أصدر الأسطول السادس الأمريكي، بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن حادث اعتراض وقع، أمس الثلاثاء، قائلا: «مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية في خطر، في أثناء عملية اعتراض فوق البحر المتوسط، ورغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي كان هذا الاعتراض تصرفا غير مسؤول، وكانت الطائرة الأمريكية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي». لكن موسكو قالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.
وأضاف الأسطول السادس: «الطائرة الروسية اعترضت مسار الطائرة الأمريكية 3 مرات: اثنتان منها تعتبر آمنة، والثالثة كانت بسرعة كبيرة ومرت فيها الطائرة الروسية أمام الطائرة الأمريكية وهي من طراز بي-8 إيه بوسيدون مباشرة، ما تسببت في حدوث اضطراب مفاجئ، ووضع طيارينا وطاقمنا في خطر».وذكرت وكالة الإعلام الروسية،
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بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
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في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يناقش أزمة السودان

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة، الثلاثاء، لمناقشة الأزمة السودانية، وذلك بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نيته بإجراء انتخابات فى غضون 9 أشهر، بعدما قرر وقف كل المفاوضات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أجرى مجلس الأمن محادثات طارئة بطلب من ألمانيا وبريطانيا. وقبل اجتماع المجلس وانعقاد الجلسة، قال السفير الألماني كريستوف هوسجن: «نحن بحاجة ماسة لعودة إلى طاولة المفاوضات، فالشرعية لا يمكن أن تأتي من فوهة البندقية»، على حد قوله.
الصين-وأمريكا

الصين تصعد ضد أمريكا.. وتحذر مواطنيها من السفر إليها

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا، حذرت فيه السياح الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على ضرورة تقييم مخاطر السفر إلى أمريكا بشكل كامل، وذلك بسبب تكرار حوادث إطلاق النار والسرقة، داعية إلى ضرورة الحصول على معلومات حول وضع الأمن العام، والقوانين، والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر، حفاظا على سلامتهم. وسيظل التحذير السفر ساريا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
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بعد حوادث الإرهاب.. إجراء من النمسا بشأن سريلانكا

حذفت النمسا، اليوم الثلاثاء، سريلانكا من قائمة "البلدان الآمنة للاجئين"، وذلك بعد صدور قرار من وزير الداخلية النمساوي الجديد فولفانج بيشورن، والذي -بحسب مصادر- سيطلق مبادرة رسمية في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بتشكيله الجديد، غدا الأربعاء، برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين. وذكرت المصادر أنه بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في سريلانكا تغير الوضع، إذ لم تعد حاليا تفي بمتطلبات "البلد الآمن، موضحة أن الوزير سيتقدم بمشروع قانون بشأن تسهيل سرعة البت في قرارات اللجوء للقادمين من بلدان غير آمنة.
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بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
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كيف تتدخل روسيا في انتخابات البرلمان الأوروبي؟

في الفترة من 23 إلى 26 مايو، تستقبل مراكز الاقتراع في جميع المدن الأوروبية الناخبين للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وتشهد انتخابات هذا العام حالة من القلق، خوفا من صعود اليمين المتطرف، وسط تزايد الأدلة على وجود تدخل روسي في الانتخابات يعمل على نشر معلومات مضللة، وتشجيع الفتنة وتضخيم إحساس عدم الثقة في الأحزاب الوسطية التي حكمت أوروبا لعقود، وحملت هذه الجهود نفس البصمات والتكتيكات الرقمية المستخدمة في الهجمات الروسية السابقة، بما في ذلك تدخل الكرملين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
قاذفات بي 52

قاذفات وحاملة طائرات.. هل تخوض أمريكا حربا مع إيران؟

استمرت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في التصاعد، اليوم الجمعة، حيث استفز قادة قوات الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية إدارة ترامب، بعد يوم واحد فقط من وصول القاذفات الأمريكية من طراز "بي 52" في المنطقة، حيث صرح ديفيد مارتن محلل الأمن القومي في شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، يوم الخميس، بأن قاذفات القنابل من طراز "بي 52" التي أمر البيت الأبيض بنشرها في منطقة الخليج العربي، قد وصلت إلى قاعدة "العيديد" الجوية في العاصمة القطرية الدوحة، ويأتي نشر هذه القاذفات، مع وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى المنطقة.
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