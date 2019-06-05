فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

علامة استفهام الحلقة الأخيرة| حل اللغز بين نوح وسامح

تحرير:بيتر مجدي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
مسلسل علامة استفهام
مسلسل علامة استفهام
جاءت نهاية مسلسل علامة استفهام على غير المتوقع والذي بنيت عليه أحداث المسلسل منذ الحلقة الأولى فـ"نوح الشواف" هو (هيثم زكي) وليس محمد رجب الذي اتضح أنه (دكتور سامح)، الذي كان يدرس بأمريكا مهملا شقيقته رحاب (ميرهان حسين)، التي التقت بقنديل (إسلام حافظ) في عيادة دكتور طارق علواني (إدوارد) أثناء علاجهما نفسيا، واتفقا معا على الانتقام من نوح وجاسر الشواف، بعدما تحرش نوح بزوجة قنديل (ريم)، بينما تنتقم رحاب لأن آلاء حبيبة جاسر وصديقتها كانت على علاقة بأنس حبيب رحاب، واتضح أن نوح خان أخاه جاسر مع آلاء، وانتهت الحلقة بخروج نوح من المصحة النفسية.
اتضح أن جاسر ورحاب قتلا، وأن نوح هو من قتل رحاب، ودكتور سامح قرر الانتقام لشقيقته رحاب، بتوليه حالة نوح فتسبب في تدميره، وأن دكتور محمود هو (عبدالرحمن أبو زهرة) وليس (عماد رشاد)، وفي النهاية ذهب قنديل وفؤاد الشواف (محمود البزاوي) عم نوح ومروة (جيهان خليل) ابنته أرملة جاسر لاستقبال نوح، الذي سمح دكتور
اقرأ المزيد
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«بدل الحدوتة 3» الحلقة الأخيرة.. جيمي يجد والدي لولي

انتهت أحداث الحدوتة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة 3، بزواج جيمي (هشام ماجد) من لولي (دنيا سمير غانم)، بعدما كشف لها ما فعلته بها عمتها فوفا (سماح أنور)، واستطاع بمساعدة عبد الرحمن (عمرو وهبة) أن يجد والدي لولي اللذين كانا في مزرعة للبصل، رغم أن لولي سمعت جيمي وهو يوضح لموستا (أوتاكا) عن العرض الذي عرضته عمة لولي عليهم ليحصل على 2 مليون جنيه مقابل أن يتركا لولي، وانتهت أحداث الحدوتة بعدما خرج سكان مزرعة البطاطس، ثم عادوا إليها مرة أخرى بجعلها مكانا لتعليم الأطفال.
رجاء-حسين-اخت-الفنانة-ناهد-حسين

وفاة شقيقة الفنانة رجاء حسين.. وهذه وصيتها

يوم حزين على الوسط الفني، فبعد أن ودعنا الفنان الكبير محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم، أعلنت الفنانة رجاء حسين، في تصريحات صحفية، وفاة شقيقتها الفنانة ناهد، حيث اتضح أنها ماتت في ساعات الصباح الأولى اليوم، وقد شيع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم الموجود على طريق صلاح سالم، حيث دفنت في مقابر العائلة بالبساتين. أهل الفقيدة قرروا عدم عقد عزاء، كما أوضحت "رجاء"، منوهة بأن الراحلة هي من أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون التشييع قاصرا على الجنازة والمقابر.
جنازه-الفنان-الكبير-محمد-نجم-تصوير-هاني-شمشمون (10)

عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org