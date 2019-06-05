علامة استفهام الحلقة الأخيرة| حل اللغز بين نوح وسامح

تحرير:بيتر مجدي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

مسلسل علامة استفهام

جاءت نهاية مسلسل علامة استفهام على غير المتوقع والذي بنيت عليه أحداث المسلسل منذ الحلقة الأولى فـ"نوح الشواف" هو (هيثم زكي) وليس محمد رجب الذي اتضح أنه (دكتور سامح)، الذي كان يدرس بأمريكا مهملا شقيقته رحاب (ميرهان حسين)، التي التقت بقنديل (إسلام حافظ) في عيادة دكتور طارق علواني (إدوارد) أثناء علاجهما نفسيا، واتفقا معا على الانتقام من نوح وجاسر الشواف، بعدما تحرش نوح بزوجة قنديل (ريم)، بينما تنتقم رحاب لأن آلاء حبيبة جاسر وصديقتها كانت على علاقة بأنس حبيب رحاب، واتضح أن نوح خان أخاه جاسر مع آلاء، وانتهت الحلقة بخروج نوح من المصحة النفسية.

اتضح أن جاسر ورحاب قتلا، وأن نوح هو من قتل رحاب، ودكتور سامح قرر الانتقام لشقيقته رحاب، بتوليه حالة نوح فتسبب في تدميره، وأن دكتور محمود هو (عبدالرحمن أبو زهرة) وليس (عماد رشاد)، وفي النهاية ذهب قنديل وفؤاد الشواف (محمود البزاوي) عم نوح ومروة (جيهان خليل) ابنته أرملة جاسر لاستقبال نوح، الذي سمح دكتور