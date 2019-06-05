الأهلي يؤجل احتفالات العيد بسبب شهداء العريش

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي، تأجيل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك التي كان مقررا إقامتها بفروع القلعة الحمراء، بعد الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بالعريش، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

ونعى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والمدير التنفيذي وقطاعات النادي وأعضاؤه وجماهيره ضحايا الحادث الإرهابي اليوم، مؤكدين اعتزازهم وامتنانهم بكل من يقدم روحه ودماءه فداءً لهذا الوطن، وقدموا خالص التعازي لأسر شهداء الوطن، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. يشار إلى أن قوات الأمن كثفت من وجودها