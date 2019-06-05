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بسبب الـ5G.. هواوي تعرض «صفقة عدم التجسس» على أمريكا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
هواوي
هواوي
قال ليوا هوا رئيس مجلس إدارة شركة Huawei ردًا على سؤال هل الشركة منفتحة على نفس النوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة التي قيل إنها قدمت إلى المملكة المتحدة وألمانيا؟ "نحن على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع الدول"، وأعلنت أمريكا منذ أيام إدراج شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، وبالرغم من أن أمريكا كانت تستهدف من خطوتها شبكات هواوي وليس الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة الصينية، فإن التأثير وضح بشدة بعد إعلان شركة جوجل حظر تحديثات نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي، وهو ما أحدث تداعيات كبيرة على الشركة في الفترة الماضية.
ونفت شركة هواوي ما تردد حول تقليص حجم إنتاج الهواتف الذكية نتيجة انخفاض حجم الطلب، مشيرة إلى أنها لا تزال تحافظ على ريادتها بعدما تقدمت على شركة أبل خلال الربع الأول من العام الجاري، ولا يزال ينتظر المحللون ما سوف تنتج عنه أعمال الربع الثاني من العام الجاري لمعرفة حجم تأثير القرار على مبيعات هواوي. لم
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ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.
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هواوي تدخل سوق السيارات الذكية رغم الضغوط الأمريكية

ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.
هواوى (2)

كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
هواوى (1)

بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تتخلى عن كابلاتها البحرية

يبدو أن العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي على الشركة الصينية العملاقة هواوي، بدأت تؤتي ثمارها. اضطرت شركة هواوي الصينية إلى محاربة الشكوك والمخاوف بشأن أمان معدات الشبكات الخاصة بها لسنوات عديدة، والتي تُوجت في الآونة الأخيرة بوضعها على قائمة سوداء للولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن تتنحى هواوي رسميًا عن أحد أهم مجالات الأعمال التجارية، من خلال التخلي عن قطاع أعمال الكابلات البحرية، وتقليص حجمها حسب موقع "the verge".
هواوى-وجوجل

ما العقوبات المنتظرة لمن يتحدى حظر هواوي؟

على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ و إيه. آر. إم القابضة التي أغرقت شركة الهواتف الصينية في أزمة غير مسبوقة من قبل. على الرغم من ذلك، يظل بعض شركاء هواوي الرئيسيين هادئين في ظل تلك العاصفة التي تضرب بكل ما يتعلق بهواوي بقريب أو من بعيد، وأبرزهم شركة مايكروسوفت، التي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحظر، والتي لم تتخذ رد فعل يُذكر تجاه الأزمة.
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