بسبب الـ5G.. هواوي تعرض «صفقة عدم التجسس» على أمريكا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

هواوي

قال ليوا هوا رئيس مجلس إدارة شركة Huawei ردًا على سؤال هل الشركة منفتحة على نفس النوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة التي قيل إنها قدمت إلى المملكة المتحدة وألمانيا؟ "نحن على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع الدول"، وأعلنت أمريكا منذ أيام إدراج شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، وبالرغم من أن أمريكا كانت تستهدف من خطوتها شبكات هواوي وليس الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة الصينية، فإن التأثير وضح بشدة بعد إعلان شركة جوجل حظر تحديثات نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي، وهو ما أحدث تداعيات كبيرة على الشركة في الفترة الماضية.

ونفت شركة هواوي ما تردد حول تقليص حجم إنتاج الهواتف الذكية نتيجة انخفاض حجم الطلب، مشيرة إلى أنها لا تزال تحافظ على ريادتها بعدما تقدمت على شركة أبل خلال الربع الأول من العام الجاري، ولا يزال ينتظر المحللون ما سوف تنتج عنه أعمال الربع الثاني من العام الجاري لمعرفة حجم تأثير القرار على مبيعات هواوي. لم

ونفت شركة هواوي ما تردد حول تقليص حجم إنتاج الهواتف الذكية نتيجة انخفاض حجم الطلب، مشيرة إلى أنها لا تزال تحافظ على ريادتها بعدما تقدمت على شركة أبل خلال الربع الأول من العام الجاري، ولا يزال ينتظر المحللون ما سوف تنتج عنه أعمال الربع الثاني من العام الجاري لمعرفة حجم تأثير القرار على مبيعات هواوي.



لم تشعر الصين بخيبة أمل إزاء دعمها في الأسبوعين الأخيرين، حيث أعلنت عن مقترحات لوائح جديدة لضمان الإنترنت و"قائمة كياناتها" الخاصة بالموردين الأجانب المدرجين في القائمة السوداء في الأيام الأخيرة، يبدو أن كلتا الحركتين من المقرر أن تستهدف الشركات الأمريكية الكبرى التي تخاطر بإلحاق الأذى بأعمال شركة Huawei من خلال الالتزام بالعقوبات الأمريكية، ويمكن أن يشمل ذلك Google وMicrosoft وIntel وQualcomm، وكذلك ARM.