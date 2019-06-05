رياضة

تعليق صادم من رئيس الفيفا على فضيحة رادس

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
إنفانتينو
إنفانتينو
علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، خلال كلمته في "كونجرس" الاتحاد الدولي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال إنفانتينو: "شاهدت ما وقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقا هو أمر محزن وسيئ". وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته: "ما أؤكده لكم أن الفيفا لا دخل له في تنظيم النهائي الإفريقي لأن ذلك من اختصاص الكاف، ونحن في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع شريطة اللجوء عبر الاتحاد الإفريقي".
كانت شبكة بي إن سبورتس أعلنت، اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم لأربعة أعوام، وذلك بعد أن وافقت الاتحادات الأوروبية لكرة القدم بالإجماع أمس الثلاثاء، على إعادة انتخاب إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي لفترة جديدة حتى 2023، علمًا بأن مجلس الفيفا أقر
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مختار-التتش-تدريب-الأهلي

الأهلي يؤجل احتفالات العيد بسبب شهداء العريش

قرر النادي الأهلي، تأجيل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك التي كان مقررا إقامتها بفروع القلعة الحمراء، بعد الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بالعريش، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
كأس-الأمم-الأفريقية

نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس الأمم 2019

كشفت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، حيث حدث إقبال كثيف من الجماهير على تذاكر المباراة الافتتاحية عبر تطبيق تذكرتي، الذي كان قد أكد أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا عن منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والوجود بالمدرجات.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
جهاد-جريشة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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