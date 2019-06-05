تعليق صادم من رئيس الفيفا على فضيحة رادس

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

إنفانتينو

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، خلال كلمته في "كونجرس" الاتحاد الدولي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال إنفانتينو: "شاهدت ما وقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقا هو أمر محزن وسيئ". وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته: "ما أؤكده لكم أن الفيفا لا دخل له في تنظيم النهائي الإفريقي لأن ذلك من اختصاص الكاف، ونحن في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع شريطة اللجوء عبر الاتحاد الإفريقي".

كانت شبكة بي إن سبورتس أعلنت، اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم لأربعة أعوام، وذلك بعد أن وافقت الاتحادات الأوروبية لكرة القدم بالإجماع أمس الثلاثاء، على إعادة انتخاب إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي لفترة جديدة حتى 2023، علمًا بأن مجلس الفيفا أقر