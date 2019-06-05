فنانون ينعون محمد نجم: «وداعا يا صاحب القلب الطيب»
محمد نجم.. من لا يعرف جملته الشهيرة "شفيق يا راجل"، التي جعلته يتربع على عرش الكوميديا، وبالتحديد على خشبة المسرح، واليوم ودعنا بعدما ابتعد كثيرا عن الأضواء
تحرير:التحرير٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
الفنان الراحل محمد نجم
رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور بسيط من الفنانين، إضافة إلى أسرة الفقيد.. كان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له.
ورغم غياب أغلب الفنانين عن حضور الجنازة فإن بعضهم نعى الفقيد وذلك عبر مواقع التواصل.
الممثلة آيتن عامر شاركت عبر حسابها على Instagram، صورة للراحل من مسرحية "عش المجانين" وكتبت: "الفنان محمد نجم فى ذمة الله، الله يرحمك بقدر ما أسعدتنا، اللهم ارحمه واغفر له". (اقرأ أيضًا.. محمد نجم.. هاجم عادل إمام وتبرأ من الفن بسبب «العري»)
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محمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير 1944. بدأ مشواره بالانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، ووصف الأخير بأنه «كان بحرًا كوميديًا لا يجف»، وتتلمذ على يديه، وأول أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية «موزة و3 سكاكين»، وأول بطولة مسرحية عام 1970 في «حاجة تلخبط» أمام نجوى سالم، و1971 شارك في أول أفلامه «حياة خطرة»، مع نبيلة عبيد وصلاح قابيل وحمدي غيث.
اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه مسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها "اعقل يا مجنون" و"عبده يتحدى رامبو" و"البلدوزر" و"النمر"، وكان آخر مسرحياته "فتحية بيه" عرضت في 2018.
قرر نجم الابتعاد عن السينما عام 1978، بعد أن شارك بفيلم «من بلا خطيئة»، مع ناهد شريف ويوسف فخر الدين وسمير صبري، لكنه عاد وشارك في بطولة فيلم «عقلي طار»، مع محمد عوض، عام 1994.
قال إنه يرى أن الفن بصورته الحالية «حرام» بسبب ظهور «العنصر النسائي»، ودعا أن يُنجيه الله منه، مضيفًا خلال لقاء له مع الإعلامي وائل الإبراشي في نوفمبر 2015: «ماتقوليش فن هادف ولا مش هادف، ربنا فوق كل ده».
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الفنان محمد نجم قرار الاعتزال بسبب ما وصفه بانتشار العري في الوسط الفني، وذلك خلال لقاء له مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC».