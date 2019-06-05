فنانون ينعون محمد نجم: «وداعا يا صاحب القلب الطيب»

محمد نجم.. من لا يعرف جملته الشهيرة "شفيق يا راجل"، التي جعلته يتربع على عرش الكوميديا، وبالتحديد على خشبة المسرح، واليوم ودعنا بعدما ابتعد كثيرا عن الأضواء

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

الفنان الراحل محمد نجم

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور بسيط من الفنانين، إضافة إلى أسرة الفقيد.. كان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له. ورغم غياب أغلب الفنانين عن حضور الجنازة فإن بعضهم نعى الفقيد وذلك عبر مواقع التواصل.

الممثلة آيتن عامر شاركت عبر حسابها على Instagram، صورة للراحل من مسرحية "عش المجانين" وكتبت: "الفنان محمد نجم فى ذمة الله، الله يرحمك بقدر ما أسعدتنا، اللهم ارحمه واغفر له". (اقرأ أيضًا.. محمد نجم.. هاجم عادل إمام وتبرأ من الفن بسبب «العري») View this post on Instagram