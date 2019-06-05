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فنانون ينعون محمد نجم: «وداعا يا صاحب القلب الطيب»

محمد نجم.. من لا يعرف جملته الشهيرة "شفيق يا راجل"، التي جعلته يتربع على عرش الكوميديا، وبالتحديد على خشبة المسرح، واليوم ودعنا بعدما ابتعد كثيرا عن الأضواء
تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
الفنان الراحل محمد نجم
الفنان الراحل محمد نجم
رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور بسيط من الفنانين، إضافة إلى أسرة الفقيد.. كان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له. ورغم غياب أغلب الفنانين عن حضور الجنازة فإن بعضهم نعى الفقيد وذلك عبر مواقع التواصل.
الممثلة آيتن عامر شاركت عبر حسابها على Instagram، صورة للراحل من مسرحية "عش المجانين" وكتبت: "الفنان محمد نجم فى ذمة الله، الله يرحمك بقدر ما أسعدتنا، اللهم ارحمه واغفر له". (اقرأ أيضًا.. محمد نجم.. هاجم عادل إمام وتبرأ من الفن بسبب «العري») View this post on Instagram
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عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
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«زلزال» الحلقة الأخيرة| محمد رمضان يستعيد الـ 300متر

انطلقت الحلقة الأخيرة من مسلسل "زلزال"، بمشهد لـ"محمد حربي كرامة" (زلزال) -محمد رمضان- وهو يجلس حزينا على وفاة زوجته "صافية" -حلا شيحة- ممسكًا ابنهما، قبل أن تصل "أمل" حبيبته السابقة، وابنة عدوه اللدود "خليل السواح كتخا" -ماجد المصري- إلى منزله لتقديم واجب العزاء له، لكن المقابلة لم تكن بهذا الود، حيث أكد لها "حربي" أنه لا يفكر في الزواج، وردت عليه "أمل" قائلة إنها لم تأت إلى هنا إلا أجل الواجب فقط. وننتقل إلى شقيقة أمل، ريهام التي تقدم من أجل خطبتها طليق الأولى المحامي عبدالحليم -محمود حجازي- لكنها طلبت منه مهلة لكي تفكر.
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تشييع جثمان محمد نجم.. و6 فنانين فقط يشاركون في وداعه

شيعت أسرة الفنان الراحل محمد نجم، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور ضعيف للغاية من الفنانين، حيث لم يشارك في مراسم الجنازة سوى الفنان عمرو عبد الجليل، شقيق زوجة نجم، والفنانين عبد الله مشرف ومنير مكرم، ووفاء عامر وشيرين والسيناريست محمد الغيطي.. وغادر نجم، الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن، وأعلن نبأ الوفاة مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر «فيسبوك».
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«ابن أصول» الحلقة 10.. عودة حمادة هلال إلى آيتن عامر

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، بإخبار «رحمة» الفنانة رانيا منصور، أسرتها بأن «صولا» الفنانة سوزان نجم، طلبت منها القيام بعملية إجهاض بعدما علمت أنها حامل من ابنها «هشام» -حمادة هلال-؛ ما أثار استياءهم، معللين رغبتها فى التخلص من الجنين بأنها لا تريد أن تصبح جدة. كما نشب خلاف بين «نانى» الفنانة إيناس كامل، و«صولا» لشرائها هدية باهظة الثمن لزوج ناني السابق، ما استنكرته «نانى»، لتطرد «صولا» من منزلها.
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«طلقة حظ» الحلقة 10.. خطف مصطفى خاطر ومحاولة قطع يده

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، هجومًا مسلحًا على سيارة الترحيلات التى تقل «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من المحكمة إلى القسم بعد الحكم على «عبد الصبور» بعام مع إيقاف التنفيذ، بينما تم الحكم على عباس بـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وتبين من أحداث المسلسل أن عملية الخطف تمت من قبَل عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، وابنه «بليبل»، وأنهم من قاموا بتهريب عبد الصبور وعباس من قبضة رجال الشرطة.
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شقة فيصل (11)| أحمد فتحى يعلم زوجته تعاطى الهيروين

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «شقة فيصل»، جلوس «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز مع صديقه «تمساح» يجسده مصطفى أبو سريع، والذى جاء من الإسكندرية إلى القاهرة ليقف معه فى عزاء والده «فيصل» يجسده صلاح عبد الله، حيث شكا له حظه، وكيف أصبح بمفرده بعد موت والده، وفي الوقت نفسه بدأت أعراض الإدمان تظهر على «غادة» تجسدها ثراء جبيل، زوجة «زغللة» يجسده أحمد فتحى، الذي قرر المتاجرة فى الهيروين، وطلب منها أن تقف إلى جواره وتعطيه نصيبها من ورث والدها؛ كي يصبح معلما كبيرا فى السوق.
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«ابن أصول» الحلقة 8| حمادة هلال يتزوج على آيتن عامر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، اعتراف «شامل» الفنان عماد رشاد بأنه هو من كان وراء التهيؤات التى كان يُعانى منها «هشام» الفنان حمادة هلال وأنها كانت حقيقة ومن تدبيره، وكان يقصد من ورائها كسر تحكم «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين فى حياته، ليعيش حياة طبيعية. كما شهدت الحلقة طلب «هشام» من والدته أن تقام مراسم زواجه من«رحمة» الفنانة رانيا منصور فى سرية تامة حتى لا يعلم أحد من الشركة بزواجه.
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