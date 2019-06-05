تقارير صحفية تكشف عن صفقة جديدة لريال مدريد

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

ريال مدريد

كشف البرنامج الشهير شيرينجيتو الإسباني أن نادي ريال مدريد نجح في إبرام صفقة جديدة وهي التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أولمبيك ليون الفرنسي، حيث كان قد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى المرينجي خلال الأيام الماضية لكن نادي ليون الفرنسي نفى بشكل رسمي أن يكون قد توصل لاتفاق مع النادي الإسباني من أجل بيع ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويعد الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لفريق أولمبيك ليون مطلب مهم لفريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زيدان.

وجاء ميندي في قائمة اهتمامات الريال بعد استقرار زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لنادي ريال مدريد على التعاقد معه، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بجانب وجود الدولي البرازيلي مارسيلو. وقرر زين الدين زيدان استبعاد اللاعب سيرجيو ريجيلون من جميع حساباته الفنية في الموسم المقبل، ما يقربه من الرحيل خلال