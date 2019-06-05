رياضة

تقارير صحفية تكشف عن صفقة جديدة لريال مدريد

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
ريال مدريد
ريال مدريد
كشف البرنامج الشهير شيرينجيتو الإسباني أن نادي ريال مدريد نجح في إبرام صفقة جديدة وهي التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أولمبيك ليون الفرنسي، حيث كان قد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى المرينجي خلال الأيام الماضية لكن نادي ليون الفرنسي نفى بشكل رسمي أن يكون قد توصل لاتفاق مع النادي الإسباني من أجل بيع ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويعد الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لفريق أولمبيك ليون مطلب مهم لفريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زيدان.
وجاء ميندي في قائمة اهتمامات الريال بعد استقرار زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لنادي ريال مدريد على التعاقد معه، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بجانب وجود الدولي البرازيلي مارسيلو. وقرر زين الدين زيدان استبعاد اللاعب سيرجيو ريجيلون من جميع حساباته الفنية في الموسم المقبل، ما يقربه من الرحيل خلال
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الجديد

قرر اتحاد الكرة المصري، تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الجديد موسم 2019- 2020، حيث قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء بطولة الدوري الحالي فى شهر يوليو المقبل كما كشف مصدر بلجنة المسابقات في الجبلاية أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.
إنفانتينو (2)

تعليق صادم من رئيس الفيفا على فضيحة رادس

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، خلال كلمته في "كونجرس" الاتحاد الدولي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال إنفانتينو: "شاهدت ما وقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقا هو أمر محزن وسيئ". وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته: "ما أؤكده لكم أن الفيفا لا دخل له في تنظيم النهائي الإفريقي لأن ذلك من اختصاص الكاف، ونحن في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع شريطة اللجوء عبر الاتحاد الإفريقي".
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رونالدو-مدريد

بيريز: رونالدو أفضل صفة تعاقدت معها

تحدث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في حوار مع إذاعة إسبانية عن أزمات الفريق هذا الموسم ورحيل رونالدو قائلاً: "أعتقد أن رونالدو أراد خوض تحد جديد، وأعلن ذلك بوضوح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولكني أرى أنه فكر في الأمر من قبلها بفترة، لم يفتعل رونالدو أي مشاكل طوال سنواته التسع التي قضاها مع الريال، ولم يصل متأخرًا ولو لمرة واحدة، هو أفضل لاعب تعاقدت معه للريال، ودائمًا ما ستجمعني علاقة رائعة معه، لا نعاني من أي مشاكل تتعلق بالمال، ولم نتحدث عن مشاكله الضريبية".
رافائيل-فاران (1)

فاران يؤكد استمراره في صفوف ريال مدريد

أكد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، رغبته في البقاء في صفوف ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، وذلك على الرغم من الشائعات الكثيرة التي روجت في الآونة الأخيرة بشأن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف. واعترف المدافع الفرنسي بأنه قدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم، معربًا عن ثقته بقدرة زين الدين زيدان على إعادة بناء الفريق من جديد. وقال فاران، بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأستمر في صفوف ريال مدريد للموسم المقبل، وأنا على يقين تام بأن الفريق ككل سيرد على ما حدث هذا الموسم بصورة قوية".
كريم-بنزيما (1)

بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا

أعلن الاتحاد الوطنى للاعبى كرة القدم المحترفين فى فرنسا اليوم الأحد، عن تتويج كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا موسم (2018- 2019)، وذلك بعد أن تفوق على أقرب منافسيه أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، هوجو لوريس حارس فريق توتنهام ونجولو كانتى لاعب وسط فريق تشيلسي، حيث أدى اللاعب موسما مميزا مع فريقه فى الموسم الحالى، وتسلمه شارة قيادة الفريق بعد رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو نهاية الموسم الماضى.
زين-الدين-زيدان

زين الدين زيدان يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه إذا لم يتمكن من اختيار اللاعبين الذين سيلعبون في صفوف ريال مدريد، فسيرحل عن الفريق. وتأتي تلك التصريحات بعد التكهنات التي تشير إلى إملاء الإدارة على زيدان، أسماء اللاعبين الذين ترغب في بقائهم الموسم المقبل، خصوصًا في مركز حراسة المرمى، وعن ذلك قال الفرنسي: "أنا من سأختار الحارس الأول والثاني في ريال مدريد، هذا هو قراري، الأمر واضح مثل الماء، وإذا لم أتمكن من فعل ما أريده في فريقي، فسأرحل بكل تأكيد، هناك من سيتفاوضون على الصفقات، ولكن أنا من أحدد التشكيل الأساسي ومقاعد البدلاء ومن لن ينضم إلى القائمة".
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