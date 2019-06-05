سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الداخلية: الإفراج عن 2002 سجين بمناسبة عيد الفطر

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م
العفو عن مسجونين - صورة أرشيفية
العفو عن مسجونين - صورة أرشيفية
أفرج قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 2002 من نزلاء السجون، من بينهم 139 غارمًا وغارمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال قطاع السجون، في بيان اليوم، الأربعاء: إن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد القطاع لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وكان التليفزيون المصري أعلن، اليوم، أنه تم الإفراج عن 139 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.  ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك،
اقرأ المزيد
إقبال كبير من الأهالى على الحدائق والمتنزهات بكفر السيخ فى أول أيام عيد الفطv (2)

النيل والحدائق يستضيفان احتفالات العيد في كفر الشيخ

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات، بمدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من الزائرين، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، واستمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدار ساعات اليوم، وتعددت المناطق التى يقصدها المعيدون، فشهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، إقبالا كثيفا، خاصة من الأسر والأطفال، كما شهدت المراكب النيلية والعوامات في 3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، إقبالا لافتا من جانب المحتفلين.
توت-عنخ-امون

بيع رأس تمثال لتوت عنخ آمون بلندن.. و«الآثار» ترد

تدرس وزارة الآثار ملفات مزاد صالة (كريستيز) التي تعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني في العاصمة البريطانية لندن في 4 يوليو المقبل. وقال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن هذا الإجراء من الوزارة يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الصالة بخصوص القطعة المعروضة والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة. وأكد عبد الجواد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار".
جمارك-مطار -القاهرة(1)

وصول أولى الرحلات من صربيا للقاهرة بعد توقف 13 عاما

وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين مدينتي بلجراد والقاهرة، اليوم الأربعاء، التي جاءت بعد إعادة الخطوط الجوية الصربية لهذه الرحلات منذ بداية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما. وذكرت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أن عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وسفير صربيا في القاهرة، كانا على متن الرحلة، مشيرة إلى قيام مكتب الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمطار باستقبال المسافرين على هذه الرحلة بالورود. وأوضح السفير عمرو الجويلي أنه بذلك أصبحت القاهرة هي المحطة الوحيدة في إفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية.
ملاهي

الصحة: خروج 5 أطفال سقطوا من أعلى الملاهي بعد علاجهم

أكد الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، خروج 5 أطفال من داخل مستشفى النوبارية العام، بعد إجراء الفحوص والإسعافات الأولية، بعد إصابتهم بكدمات وارتجاج في الرأس وكسور أثر سقوطهم من أعلى "المرجيحة" بنادي مبارك بالمدينة، أثناء احتفالهم بعيد الفطر.. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، بلاغًا من الرائد محمود يونس رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، بسقوط 5 أطفال من اعلى مرجيحة داخل نادي مبارك الاجتماعى.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة العيد (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
بهتان-الملابس (1)

شعبة الملابس: السوق شغال والأسعار ارتفعت 15%

حالة من الركود سيطرت على سوق الملابس الجاهزة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذى دفع التجار لشن عدد من الحملات الدعائية، إلى أن تطور الأمر لإعلان أصحاب المصانع عن مبادرة بالتعاون مع البنوك لتقسيط الملابس للمواطنين، ولكن تلك المبادرة باءت بالفشل لتعثر التفاوض مع البنوك، وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قد أعلن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 592 مصنعًا، وتنفذ المشروع شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org