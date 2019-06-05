الداخلية: الإفراج عن 2002 سجين بمناسبة عيد الفطر

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

العفو عن مسجونين - صورة أرشيفية

أفرج قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 2002 من نزلاء السجون، من بينهم 139 غارمًا وغارمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال قطاع السجون، في بيان اليوم، الأربعاء: إن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد القطاع لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وكان التليفزيون المصري أعلن، اليوم، أنه تم الإفراج عن 139 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك،