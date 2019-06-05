الداخلية: الإفراج عن 2002 سجين بمناسبة عيد الفطر
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م
العفو عن مسجونين - صورة أرشيفية
أفرج قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 2002 من نزلاء السجون، من بينهم 139 غارمًا وغارمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وقال قطاع السجون، في بيان اليوم، الأربعاء: إن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وعقد القطاع لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وكان التليفزيون المصري أعلن، اليوم، أنه تم الإفراج عن 139 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك،
وكان التليفزيون المصري أعلن، اليوم، أنه تم الإفراج عن 139 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات.
ومن بين هذه الفئات، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما.
وفي وقت سابق، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية (تفاصيل).