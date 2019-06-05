تشييع جثمان محمد نجم.. و6 فنانين فقط يشاركون في وداعه

تحرير:وتصوير: هاني شمشون ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

تشييع جثمان الفنان محمد نجم

شيعت أسرة الفنان الراحل محمد نجم، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور ضعيف للغاية من الفنانين، حيث لم يشارك في مراسم الجنازة سوى الفنان عمرو عبد الجليل، شقيق زوجة نجم، والفنانين عبد الله مشرف ومنير مكرم، ووفاء عامر وشيرين والسيناريست محمد الغيطي.. وغادر نجم، الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن، وأعلن نبأ الوفاة مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر «فيسبوك».

وتعر نجم، الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي. (اقرأ أيضا: محمد نجم.. هاجم عادل إمام وتبرأ من الفن بسبب «العري») ولد