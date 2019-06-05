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تشييع جثمان محمد نجم.. و6 فنانين فقط يشاركون في وداعه

تحرير:وتصوير: هاني شمشون ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
تشييع جثمان الفنان محمد نجم
تشييع جثمان الفنان محمد نجم
شيعت أسرة الفنان الراحل محمد نجم، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور ضعيف للغاية من الفنانين، حيث لم يشارك في مراسم الجنازة سوى الفنان عمرو عبد الجليل، شقيق زوجة نجم، والفنانين عبد الله مشرف ومنير مكرم، ووفاء عامر وشيرين والسيناريست محمد الغيطي.. وغادر نجم، الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن، وأعلن نبأ الوفاة مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر «فيسبوك».
وتعر نجم، الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي. (اقرأ أيضا: محمد نجم.. هاجم عادل إمام وتبرأ من الفن بسبب «العري») ولد
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عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
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«زلزال» الحلقة الأخيرة| محمد رمضان يستعيد الـ 300متر

انطلقت الحلقة الأخيرة من مسلسل "زلزال"، بمشهد لـ"محمد حربي كرامة" (زلزال) -محمد رمضان- وهو يجلس حزينا على وفاة زوجته "صافية" -حلا شيحة- ممسكًا ابنهما، قبل أن تصل "أمل" حبيبته السابقة، وابنة عدوه اللدود "خليل السواح كتخا" -ماجد المصري- إلى منزله لتقديم واجب العزاء له، لكن المقابلة لم تكن بهذا الود، حيث أكد لها "حربي" أنه لا يفكر في الزواج، وردت عليه "أمل" قائلة إنها لم تأت إلى هنا إلا أجل الواجب فقط. وننتقل إلى شقيقة أمل، ريهام التي تقدم من أجل خطبتها طليق الأولى المحامي عبدالحليم -محمود حجازي- لكنها طلبت منه مهلة لكي تفكر.
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فنانون ينعون محمد نجم: «وداعا يا صاحب القلب الطيب»

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور بسيط من الفنانين، إضافة إلى أسرة الفقيد.. كان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له. ورغم غياب أغلب الفنانين عن حضور الجنازة فإن بعضهم نعى الفقيد وذلك عبر مواقع التواصل.
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شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.
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الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
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«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
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«حكايتي».. على يتراجع عن زواجه من داليدا لهذا السبب

حملت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «حكايتي» الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، بداية من إصابة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، بالجنون وذلك بعد أن أصبح الأتيلية الخاص بها لا يتردد عليه الزبائن فى حين تواصل «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، نجاحها وشهرتها؛ ما جعلها تذهب إليها وتتهمها بسرقة زبائنها وهي تبكي، مرورا بالمفاجأة التى وقعت على المشاهدين بمثابة صدمة هي تراجع «على» يجسده أحمد صلاح حسني، عن قرار زواجه من «داليدا» ، وذلك بعد أن أخبره جده بأن أهلها هم من قتلوا والده غدرا فى الماضى، وخيره بين حبيبته وبين والده، مما وضعه فى حيرة شديدة.
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