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«زلزال» الحلقة الأخيرة| محمد رمضان يستعيد الـ 300متر

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
محمد رمضان من مسلسل زلزال
محمد رمضان من مسلسل زلزال
انطلقت الحلقة الأخيرة من مسلسل "زلزال"، بمشهد لـ"محمد حربي كرامة" (زلزال) -محمد رمضان- وهو يجلس حزينا على وفاة زوجته "صافية" -حلا شيحة- ممسكًا ابنهما، قبل أن تصل "أمل" حبيبته السابقة، وابنة عدوه اللدود "خليل السواح كتخا" -ماجد المصري- إلى منزله لتقديم واجب العزاء له، لكن المقابلة لم تكن بهذا الود، حيث أكد لها "حربي" أنه لا يفكر في الزواج، وردت عليه "أمل" قائلة إنها لم تأت إلى هنا إلا أجل الواجب فقط. وننتقل إلى شقيقة أمل، ريهام التي تقدم من أجل خطبتها طليق الأولى المحامي عبدالحليم -محمود حجازي- لكنها طلبت منه مهلة لكي تفكر.
"حربي" رفض طلب الخالة وديدة منه أن يتزوج "أمل" كي تراعي طفله، كما استجاب أيضًا لطلب أهالي "العياط" أن يترشح لمقعد نائب مجلس الشعب عن الدائرة. وانتقلت الكاميرا إلى المزاد العام على ممتلكات "خليل"، بعدما حجز البنك عليها كلها، وقد تمكن "زلزال" من شرائها كلها، وبما فيها منزل الأخير وأيضًا الـ 300 متر الخاصة
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عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
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فنانون ينعون محمد نجم: «وداعا يا صاحب القلب الطيب»

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور بسيط من الفنانين، إضافة إلى أسرة الفقيد.. كان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له. ورغم غياب أغلب الفنانين عن حضور الجنازة فإن بعضهم نعى الفقيد وذلك عبر مواقع التواصل.
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تشييع جثمان محمد نجم.. و6 فنانين فقط يشاركون في وداعه

شيعت أسرة الفنان الراحل محمد نجم، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور ضعيف للغاية من الفنانين، حيث لم يشارك في مراسم الجنازة سوى الفنان عمرو عبد الجليل، شقيق زوجة نجم، والفنانين عبد الله مشرف ومنير مكرم، ووفاء عامر وشيرين والسيناريست محمد الغيطي.. وغادر نجم، الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن، وأعلن نبأ الوفاة مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر «فيسبوك».
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