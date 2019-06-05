وصول أولى الرحلات من صربيا للقاهرة بعد توقف 13 عاما

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مطار القاهرة - صورة أرشيفية

وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين مدينتي بلجراد والقاهرة، اليوم الأربعاء، التي جاءت بعد إعادة الخطوط الجوية الصربية لهذه الرحلات منذ بداية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما. وذكرت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أن عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وسفير صربيا في القاهرة، كانا على متن الرحلة، مشيرة إلى قيام مكتب الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمطار باستقبال المسافرين على هذه الرحلة بالورود. وأوضح السفير عمرو الجويلي أنه بذلك أصبحت القاهرة هي المحطة الوحيدة في إفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية.

وقال إن بلجراد تُعد العاصمة الوحيدة في غرب البلقان "يوغوسلافيا السابقة" التي تسير رحلات طيران مباشرة إلى القاهرة، آملا أن يكون ذلك ترسيخا لمكانة القاهرة كمركز جوي إقليمي في إفريقيا، ولمكانة مصر كوجهة رئيسية للسياحة من البلقان بشكل خاص، وجنوب وشرق أوروبا بشكل عام.وأضاف أنّ أول رحلة مباشرة بين بلجراد