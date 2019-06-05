حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

زيرو جمارك ترفع واردات السيارات الأوروبية لمصر 44%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
بيجو
بيجو
أظهر أحدث تقارير منفذ الإسكندرية الجمركي عن واردات السيارات الأوروبية نموا ملحوظا، وذلك عقب تطبيق قرار مصلحة الجمارك المصرية للمرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية «زيرو جمارك» على أنواع السيارات المنتجة بتكتل دول الاتحاد الأوروبى، حيث شهدت مصر قفزة في واردات تلك السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2019 بنسبة تصل إلى 44.3%، لتسجل 12 ألفًا، و789 سيارة، مقابل 8864 سيارة أوروبية تم استيرادها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لمنفذ الإسكندرية الجمركي.
وصعدت الحصة السوقية للسيارات الأوروبية المستوردة خلال الربع الأول من 2019 إلى 49.7%، من إجمالي السيارات المستوردة، مقابل 41.3% خلال 2018، وتصدرت رينو قائمة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا خلال الربع الأول بإجمالى 2775 سيارة، بتراجع 17.7% عن معدلات 2018. وجاءت بيجو فى المركز الثانى فى القائمة باستيرادها
اقرأ المزيد
فورد-سيرا

إحداها بـ15 محركا.. هذه السيارات لم تكن عادية

تظل قدرات الشركات العالمية المنتجة للسيارات تظهر مع الإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها المحرك، والتي في حد ذاتها قد تكون من أهم عوامل الجذب للجمهور، خاصة في ظل التنافس الشديد بين الموديلات المختلفة التي تنتشر في الأسواق العالمية المختلفة. وحاولت الشركات العالمية إظهار قدراتها المختلفة على مستوى صناعة السيارات عن طريق إنتاج محركات مختلفة من حيث وسيلة التشغيل والسعة اللترية والقوة الحصانية التي ينتجها المحرك، وهو الأمر الذي يخلق تنوعًا كبيرًا بين إصدارات السيارة الواحدة في الأسواق.
1958 ASTON MARTIN DB4

سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور

اعتادت الشركات العالمية تقديم سيارات جديدة تنافس لسنوات طويلة بالأسواق العالمية، إلا أن القليل منها نجحت محاولاته في أن يبقى لعقود طويلة، وهي الموديلات التي يعتبرها الجمهور تاريخية، على غرار هوندا سيفيك وتويوتا 86 وغيرها من السيارات الشهيرة. وخلال خمسينيات القرن الماضي، تمكنت هذه الموديلات من أن تجد لنفسها موقعًا بين السيارات التاريخية، وذلك على الرغم من نزول العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية التي تفوقها من حيث القدرات الفنية أو حتى من منظور الشكل الخارجي والتطوير المستمر.
فيات باندا

رغم نجاحها الواسع.. هذه السيارات لن تجدها بأمريكا

على الرغم من منافسة العديد من الشركات الأوروبية على صناعة العشرات من الموديلات الجيدة على المستوى الفني، إلا أنها قد لا تستطيع الرهان عليها بشكل رئيس في العديد من الأسواق الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي قد لا يرضى جمهورها عن هذه الموديلات. وقد يرجع الرفض الأمريكي لتلك السيارات إلى العديد من الأسباب، خاصة في ظل اختلاف الإمكانات التي يفضلها الجمهور بالولايات المتحدة عن تلك التي تراهن عليها الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات خلال السنوات القليلة الماضية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org