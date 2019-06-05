زيرو جمارك ترفع واردات السيارات الأوروبية لمصر 44%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

بيجو

أظهر أحدث تقارير منفذ الإسكندرية الجمركي عن واردات السيارات الأوروبية نموا ملحوظا، وذلك عقب تطبيق قرار مصلحة الجمارك المصرية للمرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية «زيرو جمارك» على أنواع السيارات المنتجة بتكتل دول الاتحاد الأوروبى، حيث شهدت مصر قفزة في واردات تلك السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2019 بنسبة تصل إلى 44.3%، لتسجل 12 ألفًا، و789 سيارة، مقابل 8864 سيارة أوروبية تم استيرادها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لمنفذ الإسكندرية الجمركي.

وصعدت الحصة السوقية للسيارات الأوروبية المستوردة خلال الربع الأول من 2019 إلى 49.7%، من إجمالي السيارات المستوردة، مقابل 41.3% خلال 2018، وتصدرت رينو قائمة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا خلال الربع الأول بإجمالى 2775 سيارة، بتراجع 17.7% عن معدلات 2018. وجاءت بيجو فى المركز الثانى فى القائمة باستيرادها