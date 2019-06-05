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المعارضة ترفض تنازلات العسكري السوداني: «لا نثق فيه»

الأزمة في السودان مستمرة، حيث رفض الحراك الشعبي استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بعد أن أعلن الأخير أمس الثلاثاء، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير
تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
السودان
السودان
أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التليفزيون أمس، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، وذلك في أعقاب الأحداث الدامية التي وقعت خلال فض القوات الأمنية اعتصام القيادة العامة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، ومئات المصابين، فيما دعت قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي وتسليم الحكم لسلطة مدنية، إلا أن المجلس العسكري تراجع اليوم وأعلن استعداده "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
كان البرهان قد أكد، اليوم الأربعاء، في كلمة له من العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة عيد الفطر، أن التغيير الذي يمر به السودان يأتي في ظل ظروف صعبة، مضيفا أنه: "لا مناص إلا بالاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية"، حسب "العربية". وتابع البرهان أنه تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة
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الجيش للسودانيين: نحن صمام أمان الوطن

طلب الجيش السوداني من المواطنين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن، بحسب "العربية . نت". وأكد الجيش السوداني عدم التراجع عن الانحياز لثورة التغيير، مشددًا على البقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين. ورفضت قوى الحرية والتغيير، اليوم، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لوكالة "رويترز": إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه "ليس مصدر ثقة". وتابعت قوى الحرية والتغيير أن المناخ النفسي لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات.
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«العسكري السوداني»: انتخابات حرة تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني

بث التلفزيون السوداني، اليوم الأربعاء، كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال فيها إن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم، وهو الضامن في الفترة الانتقالية في ظل غياب الحكومة، كما دافع عن أداء قوات الدعم السريع التي يترأسها، بعد صدور تقارير عديدة تحمل القوات مسؤولية قتل وجرح المئات خلال فض اعتصام القيادة العامة، فجر أول من أمس الإثنين، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، مؤكدا أن السودان لن ينزلق إلى الفوضى.
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مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

اجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في جلسة مغلقة بناء على طلب مقدم من بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، الذي يعمل مع الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالسودان، الذي عبر عن قلقه إزاء الوضع هناك، داعيا إلى وقف العنف، ومؤكدا دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي. إلا أن المجلس فشل في إدانة قتل المدنيين في السودان وإصدار نداء ملح من المجتمع الدولي لوقف العنف فورا في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومة من روسيا.
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المهنيين السودانيين يدعو لتحقيق دولي في قتل المحتجين

أعلن أمجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، بأن التجمع يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين، الذي قتلوا في أثناء فض اعتصام القيادة العامة، فجر أمس الإثنين، مؤكدا رفض خطة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مثلما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأيضا رفضت المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، خطة المجلس العسكري الانتقالي التي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية خلال التسعة أشهر المقبلة.
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كيف أشعلت «كولومبيا» الأوضاع في السودان؟

بعد الأحداث الدامية التي شهدها السودان، أمس الاثنين، سرعان ما خرج المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، لتبرير فض الاعتصام حول القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم بالقوة والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. جاءت تلك الأحداث تزامنا مع عيد الفطر المبارك، لتنهي آمال الانفراج السياسي في السودان، بعد أن تسبب قيام قوات الأمن بفض الاعتصام بالقوة في سقوط نحو 30 قتيلاً وإصابة العشرات.
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استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
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تصدعات بالمجلس العسكري السوداني مع توالي الاستقالات

أصبح المشهد في السودان أكثر ضبابية بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي رفضه "الأغلبية المدنية" في مجلس السيادة، كما رفض بشكل قاطع "الرئاسة المدنية" أيضاً، في الوقت الذي جددت فيه قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية. ووسط جمود المفاوضات وتعثرها بين المجلس وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي، أعلن الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاستقالة.
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«الإضراب العام».. فصل جديد من التصعيد في السودان

اتسعت فجوة الخلاف بين قوى الحراك في السودان والمجلس العسكري الحاكم ، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط أصابت الشارع السوداني بعد فشل المفاوضات بين الجانبين في الخروج بنتائج إيجابية لقيادة المرحلة المقبلة من الفترة الانتقالية وعادت الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر. تجمع المهنيين السودانين حمل المجلس العسكري، مسؤولية إخفاق المحادثات، وقال "انتهت جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أنّ نقول بكل وضوح إنّ المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".
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