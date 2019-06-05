المعارضة ترفض تنازلات العسكري السوداني: «لا نثق فيه»

الأزمة في السودان مستمرة، حيث رفض الحراك الشعبي استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بعد أن أعلن الأخير أمس الثلاثاء، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير

تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

السودان

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التليفزيون أمس، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، وذلك في أعقاب الأحداث الدامية التي وقعت خلال فض القوات الأمنية اعتصام القيادة العامة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، ومئات المصابين، فيما دعت قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي وتسليم الحكم لسلطة مدنية، إلا أن المجلس العسكري تراجع اليوم وأعلن استعداده "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".

كان البرهان قد أكد، اليوم الأربعاء، في كلمة له من العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة عيد الفطر، أن التغيير الذي يمر به السودان يأتي في ظل ظروف صعبة، مضيفا أنه: "لا مناص إلا بالاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية"، حسب "العربية". وتابع البرهان أنه تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة