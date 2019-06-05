بيع رأس تمثال لتوت عنخ آمون بلندن.. و«الآثار» ترد

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

توت عنخ آمون - صورة أرشيفية

تدرس وزارة الآثار ملفات مزاد صالة (كريستيز) التي تعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني في العاصمة البريطانية لندن في 4 يوليو المقبل. وقال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن هذا الإجراء من الوزارة يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الصالة بخصوص القطعة المعروضة والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة. وأكد عبد الجواد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار".

وأضاف عبد الجوارد، أن الإدارة تتابع جميع صالات العرض في المزادات العالمية.وأوضح أنه "إذا ثبت خروج أى قطعة أثرية بشكل غير شرعي يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها".وشدد على أن "وزارة الآثار لا تتهاون أو تسمح لأحد أن يبيع أي أثر مصري على