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بيع رأس تمثال لتوت عنخ آمون بلندن.. و«الآثار» ترد

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
توت عنخ آمون - صورة أرشيفية
توت عنخ آمون - صورة أرشيفية
تدرس وزارة الآثار ملفات مزاد صالة (كريستيز) التي تعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني في العاصمة البريطانية لندن في 4 يوليو المقبل. وقال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن هذا الإجراء من الوزارة يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الصالة بخصوص القطعة المعروضة والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة. وأكد عبد الجواد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار".
وأضاف عبد الجوارد، أن الإدارة تتابع جميع صالات العرض في المزادات العالمية.وأوضح أنه "إذا ثبت خروج أى قطعة أثرية بشكل غير شرعي يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها".وشدد على أن "وزارة الآثار لا تتهاون أو تسمح لأحد أن يبيع أي أثر مصري على
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إقبال كبير من الأهالى على الحدائق والمتنزهات بكفر السيخ فى أول أيام عيد الفطv (2)

النيل والحدائق يستضيفان احتفالات العيد في كفر الشيخ

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات، بمدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من الزائرين، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، واستمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدار ساعات اليوم، وتعددت المناطق التى يقصدها المعيدون، فشهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، إقبالا كثيفا، خاصة من الأسر والأطفال، كما شهدت المراكب النيلية والعوامات في 3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، إقبالا لافتا من جانب المحتفلين.
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وصول أولى الرحلات من صربيا للقاهرة بعد توقف 13 عاما

وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين مدينتي بلجراد والقاهرة، اليوم الأربعاء، التي جاءت بعد إعادة الخطوط الجوية الصربية لهذه الرحلات منذ بداية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما. وذكرت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أن عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وسفير صربيا في القاهرة، كانا على متن الرحلة، مشيرة إلى قيام مكتب الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمطار باستقبال المسافرين على هذه الرحلة بالورود. وأوضح السفير عمرو الجويلي أنه بذلك أصبحت القاهرة هي المحطة الوحيدة في إفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية.
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الداخلية: الإفراج عن 2002 سجين بمناسبة عيد الفطر

أفرج قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 2002 من نزلاء السجون، من بينهم 139 غارمًا وغارمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال قطاع السجون، في بيان اليوم، الأربعاء: إن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد القطاع لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
ملاهي

الصحة: خروج 5 أطفال سقطوا من أعلى الملاهي بعد علاجهم

أكد الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، خروج 5 أطفال من داخل مستشفى النوبارية العام، بعد إجراء الفحوص والإسعافات الأولية، بعد إصابتهم بكدمات وارتجاج في الرأس وكسور أثر سقوطهم من أعلى "المرجيحة" بنادي مبارك بالمدينة، أثناء احتفالهم بعيد الفطر.. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، بلاغًا من الرائد محمود يونس رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، بسقوط 5 أطفال من اعلى مرجيحة داخل نادي مبارك الاجتماعى.
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ترامب في بريطانيا

بعد الانتقادات.. كم تكلفت زيارة ترامب لبريطانيا؟

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بزيارته الرسمية الأولى للبلاد منذ توليه منصبه في يناير 2017، الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، واجهت اعتراضات كبيرة من البريطانيين الذين يعترضون على سياسات ترامب. إلا أن الزيارة اكتسبت أعداء آخرين في الداخل الأمريكي، بعد اعتراض بعض المواطنين من التكلفة المرتفعة للزيارة، حيث أنفقت حكومة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على الأجنحة الفندقية الفاخرة والسيارات الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية خلال الزيارة.
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رئيس بلدية لندن: ترامب رمز اليمين المتطرف

في استمرار لصدام طويل بين الزعيمين، صرح صادق خان رئيس بلدية لندن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم، قائلا: "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم، وعلينا أن نعي سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء. ويحمل ترامب آمال كبيرة، في زيارته، التي بدأت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية.
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

بقدر ما انتظرت بريطانيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، نظرًا لما تحمله من أهمية اقتصادية وسياسية على مستوى العلاقات بين البلدين، فإنها أيضًا تنتظر شروطا أمريكية مجحفة للتعاون فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي بدأت اليوم الإثنين، وسط غضب من التعليقات التي أدلى بها سفيره، قد تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
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ترامب يُحذر بريطانيا: كونوا حذرين من هواوي

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بريطانيا أن تكون "في منتهى الحذر" حيالَ إشراك مجموعة هواوي الصينيّة في تطوير شبكة "فايف جي" على أراضيها، وذلك في مقابلة نُشرت السبت عشيّة وصوله إلى لندن في زيارة دولة. وردًا على تقارير تُفيد بأنّ بريطانيا تنوي منح هواوي دورًا محدودًا في ذلك المشروع، قال ترامب لصحيفة "صنداي تايمز"، "لديكم بدائل أخرى، ويجب علينا أن نكون حذرين جدًا من وجهة نظر أمنية"، وأضاف "تعلمون أنّ لدينا مجموعة مهمة من الاستخبارات وأننا نعمل عن كثب مع بلدكم (بريطانيا)، ولذا يجب عليكم أن تكونوا حذرين للغاية".
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