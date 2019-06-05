«بدل الحدوتة 3» الحلقة الأخيرة.. جيمي يجد والدي لولي

تحرير:بيتر مجدي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

بدل الحدوتة 3

انتهت أحداث الحدوتة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة 3، بزواج جيمي (هشام ماجد) من لولي (دنيا سمير غانم)، بعدما كشف لها ما فعلته بها عمتها فوفا (سماح أنور)، واستطاع بمساعدة عبد الرحمن (عمرو وهبة) أن يجد والدي لولي اللذين كانا في مزرعة للبصل، رغم أن لولي سمعت جيمي وهو يوضح لموستا (أوتاكا) عن العرض الذي عرضته عمة لولي عليهم ليحصل على 2 مليون جنيه مقابل أن يتركا لولي، وانتهت أحداث الحدوتة بعدما خرج سكان مزرعة البطاطس، ثم عادوا إليها مرة أخرى بجعلها مكانا لتعليم الأطفال.

مسلسل بدل الحدوتة 3، عبارة عن 3 قصص مختلفة إخراج خالد الحلفاوي، الحدوتة الأولى تأليف أيمن وتار وشارك في بطولتها محمد سلام، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، عن «بيلا» التي تساعد الناس في الوصول لمن يحبونهم من خلال مكتب تعمل به. الحدوتة الثانية تأليف شريف نجيب وشارك