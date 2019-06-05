«بدل الحدوتة 3» الحلقة الأخيرة.. جيمي يجد والدي لولي
تحرير:بيتر مجدي
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
بدل الحدوتة 3
انتهت أحداث الحدوتة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة 3، بزواج جيمي (هشام ماجد) من لولي (دنيا سمير غانم)، بعدما كشف لها ما فعلته بها عمتها فوفا (سماح أنور)، واستطاع بمساعدة عبد الرحمن (عمرو وهبة) أن يجد والدي لولي اللذين كانا في مزرعة للبصل، رغم أن لولي سمعت جيمي وهو يوضح لموستا (أوتاكا) عن العرض الذي عرضته عمة لولي عليهم ليحصل على 2 مليون جنيه مقابل أن يتركا لولي، وانتهت أحداث الحدوتة بعدما خرج سكان مزرعة البطاطس، ثم عادوا إليها مرة أخرى بجعلها مكانا لتعليم الأطفال.
مسلسل بدل الحدوتة 3، عبارة عن 3 قصص مختلفة إخراج خالد الحلفاوي، الحدوتة الأولى تأليف أيمن وتار وشارك في بطولتها محمد سلام، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، عن «بيلا» التي تساعد الناس في الوصول لمن يحبونهم من خلال مكتب تعمل به.
الحدوتة الثانية تأليف شريف نجيب وشارك
مسلسل بدل الحدوتة 3، عبارة عن 3 قصص مختلفة إخراج خالد الحلفاوي، الحدوتة الأولى تأليف أيمن وتار وشارك في بطولتها محمد سلام، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، عن «بيلا» التي تساعد الناس في الوصول لمن يحبونهم من خلال مكتب تعمل به.
الحدوتة الثانية تأليف شريف نجيب وشارك في الكتابة دينا ماهر وبطولة أحمد رزق وسارة عبد الرحمن وشيماء سيف وعمرو وهبة، عن «لهفة» التي تسعى للشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الحدوتة الثالثة تأليف أيمن وتار وشارك في الكتابة أحمد سعد، وبطولة هشام ماجد ومحمد ثروت وسلوى محمد علي، وعلاء زينهم، وسماح أنور، عن «لولي» التي عاشت في مزرعة 20 عاما معتقدة أن العالم انتهى ثم اكتشفت الحقيقة وخرجت تبحث عن والديها. وشارك في حلقات المسلسل مجموعة من النجوم كضيوف شرف.