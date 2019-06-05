رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قرر اتحاد الكرة المصري، تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الجديد موسم 2019- 2020، حيث قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء بطولة الدوري الحالي فى شهر يوليو المقبل كما كشف مصدر بلجنة المسابقات في الجبلاية أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.
ومن المقرر أن تحصل الأندية على راحة لمدة شهر بعد انتهاء مسابقة الدورى الممتاز رسميا فى شهر يوليو المقبل، على أن يُستأنف الموسم الجديد بمباريات كأس مصر للموسم الحالى. ويتبقى لفريق نادي الزمالك 3 مباريات سيخوضها عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، بينما يتبقى للأهلي مباراتان ببطولة الدوري الممتاز أمام المقاولون
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
ريال-مدريد

تقارير صحفية تكشف عن صفقة جديدة لريال مدريد

كشف البرنامج الشهير شيرينجيتو الإسباني أن نادي ريال مدريد نجح في إبرام صفقة جديدة وهي التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أولمبيك ليون الفرنسي، حيث كان قد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى المرينجي خلال الأيام الماضية لكن نادي ليون الفرنسي نفى بشكل رسمي أن يكون قد توصل لاتفاق مع النادي الإسباني من أجل بيع ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويعد الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لفريق أولمبيك ليون مطلب مهم لفريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زيدان.
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تعليق صادم من رئيس الفيفا على فضيحة رادس

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، خلال كلمته في "كونجرس" الاتحاد الدولي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال إنفانتينو: "شاهدت ما وقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقا هو أمر محزن وسيئ". وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته: "ما أؤكده لكم أن الفيفا لا دخل له في تنظيم النهائي الإفريقي لأن ذلك من اختصاص الكاف، ونحن في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع شريطة اللجوء عبر الاتحاد الإفريقي".
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الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
الزمالك والإنتاج الحربي-20

لجنة الحكام: حكم أجنبي لمباراة الزمالك والإنتاج

كشف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام عن حل أزمة حكام الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الخميس على ملعب استاد بترو سبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز حيث أكد حجاج في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن لجنة الحكام ستعين طاقما أجنبيا لإدارة المباراة بعد تسلم الاتحاد 25 ألف دولار من الزمالك. ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.
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اتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للدوري اليوم

يعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر. كان مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد أعلن، أمس الإثنين، عن دراسة مقترح باستكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بدون اللاعبين الدوليين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرًا.
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سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.
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