اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة المصري، تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الجديد موسم 2019- 2020، حيث قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء بطولة الدوري الحالي فى شهر يوليو المقبل كما كشف مصدر بلجنة المسابقات في الجبلاية أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.

ومن المقرر أن تحصل الأندية على راحة لمدة شهر بعد انتهاء مسابقة الدورى الممتاز رسميا فى شهر يوليو المقبل، على أن يُستأنف الموسم الجديد بمباريات كأس مصر للموسم الحالى. ويتبقى لفريق نادي الزمالك 3 مباريات سيخوضها عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، بينما يتبقى للأهلي مباراتان ببطولة الدوري الممتاز أمام المقاولون