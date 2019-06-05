تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس
تحرير:أحمد سعيد
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
الوداد والترجي
أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة.
وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
وأضافت: "الكاف في طريقه لإعادة نهائي دوري الأبطال وإيقاف رئيس الترجي التونسي بعد التهديدات التي وجهها لرئيس الكاف أحمد أحمد وتوقيع عقوبات على الترجي التونسي".
وأجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اجتماعه أمس الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص الأزمة، بسبب التزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي
وأضافت: "الكاف في طريقه لإعادة نهائي دوري الأبطال
وإيقاف رئيس الترجي التونسي بعد التهديدات التي وجهها لرئيس الكاف أحمد أحمد وتوقيع عقوبات على الترجي التونسي".
وأجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اجتماعه أمس الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص الأزمة، بسبب التزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتوّج الترجي
بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقبس توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.