تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

الوداد والترجي

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.

وأضافت: "الكاف في طريقه لإعادة نهائي دوري الأبطال وإيقاف رئيس الترجي التونسي بعد التهديدات التي وجهها لرئيس الكاف أحمد أحمد وتوقيع عقوبات على الترجي التونسي". وأجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اجتماعه أمس الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص الأزمة، بسبب التزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي