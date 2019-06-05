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وفاة شقيقة الفنانة رجاء حسين.. وهذه وصيتها

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الفنانة رجاء حسين
الفنانة رجاء حسين
يوم حزين على الوسط الفني، فبعد أن ودعنا الفنان الكبير محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم، أعلنت الفنانة رجاء حسين، في تصريحات صحفية، وفاة شقيقتها الفنانة ناهد، حيث اتضح أنها ماتت في ساعات الصباح الأولى اليوم، وقد شيع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم الموجود على طريق صلاح سالم، حيث دفنت في مقابر العائلة بالبساتين. أهل الفقيدة قرروا عدم عقد عزاء، كما أوضحت "رجاء"، منوهة بأن الراحلة هي من أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون التشييع قاصرا على الجنازة والمقابر.
الفنانة الراحلة هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، من دفعة عام 1979، وكانت بدايتها مع التمثيل في سبعينيات القرن الماضي، حيث اعتبر المسرح هو انطلاقتها في عالم الفن، وذلك من خلال مشاركتها في مسرحية "عش المجانين"، ثم توالت بعد ذلك أعمالها لتقدم العديد من المسرحيات منها "عائلة عصرية جدا"، "ليلة القبض
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علامة-استفهام

علامة استفهام الحلقة الأخيرة| حل اللغز بين نوح وسامح

جاءت نهاية مسلسل علامة استفهام على غير المتوقع والذي بنيت عليه أحداث المسلسل منذ الحلقة الأولى فـ"نوح الشواف" هو (هيثم زكي) وليس محمد رجب الذي اتضح أنه (دكتور سامح)، الذي كان يدرس بأمريكا مهملا شقيقته رحاب (ميرهان حسين)، التي التقت بقنديل (إسلام حافظ) في عيادة دكتور طارق علواني (إدوارد) أثناء علاجهما نفسيا، واتفقا معا على الانتقام من نوح وجاسر الشواف، بعدما تحرش نوح بزوجة قنديل (ريم)، بينما تنتقم رحاب لأن آلاء حبيبة جاسر وصديقتها كانت على علاقة بأنس حبيب رحاب، واتضح أن نوح خان أخاه جاسر مع آلاء، وانتهت الحلقة بخروج نوح من المصحة النفسية.
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«بدل الحدوتة 3» الحلقة الأخيرة.. جيمي يجد والدي لولي

انتهت أحداث الحدوتة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة 3، بزواج جيمي (هشام ماجد) من لولي (دنيا سمير غانم)، بعدما كشف لها ما فعلته بها عمتها فوفا (سماح أنور)، واستطاع بمساعدة عبد الرحمن (عمرو وهبة) أن يجد والدي لولي اللذين كانا في مزرعة للبصل، رغم أن لولي سمعت جيمي وهو يوضح لموستا (أوتاكا) عن العرض الذي عرضته عمة لولي عليهم ليحصل على 2 مليون جنيه مقابل أن يتركا لولي، وانتهت أحداث الحدوتة بعدما خرج سكان مزرعة البطاطس، ثم عادوا إليها مرة أخرى بجعلها مكانا لتعليم الأطفال.
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عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
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جنازه-الفنان-الكبير-محمد-نجم-تصوير-هاني-شمشمون (10)

عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
جنازه-الفنان-الكبير-محمد-نجم-تصوير-هاني-شمشمون (11)

تشييع جثمان محمد نجم.. و6 فنانين فقط يشاركون في وداعه

شيعت أسرة الفنان الراحل محمد نجم، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور ضعيف للغاية من الفنانين، حيث لم يشارك في مراسم الجنازة سوى الفنان عمرو عبد الجليل، شقيق زوجة نجم، والفنانين عبد الله مشرف ومنير مكرم، ووفاء عامر وشيرين والسيناريست محمد الغيطي.. وغادر نجم، الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن، وأعلن نبأ الوفاة مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر «فيسبوك».
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فنانون ينعون محمد نجم: «وداعا يا صاحب القلب الطيب»

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور بسيط من الفنانين، إضافة إلى أسرة الفقيد.. كان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له. ورغم غياب أغلب الفنانين عن حضور الجنازة فإن بعضهم نعى الفقيد وذلك عبر مواقع التواصل.
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وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.. وكان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
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