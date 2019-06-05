وفاة شقيقة الفنانة رجاء حسين.. وهذه وصيتها

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

الفنانة رجاء حسين

يوم حزين على الوسط الفني، فبعد أن ودعنا الفنان الكبير محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم، أعلنت الفنانة رجاء حسين، في تصريحات صحفية، وفاة شقيقتها الفنانة ناهد، حيث اتضح أنها ماتت في ساعات الصباح الأولى اليوم، وقد شيع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم الموجود على طريق صلاح سالم، حيث دفنت في مقابر العائلة بالبساتين. أهل الفقيدة قرروا عدم عقد عزاء، كما أوضحت "رجاء"، منوهة بأن الراحلة هي من أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون التشييع قاصرا على الجنازة والمقابر.

الفنانة الراحلة هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، من دفعة عام 1979، وكانت بدايتها مع التمثيل في سبعينيات القرن الماضي، حيث اعتبر المسرح هو انطلاقتها في عالم الفن، وذلك من خلال مشاركتها في مسرحية "عش المجانين"، ثم توالت بعد ذلك أعمالها لتقدم العديد من المسرحيات منها "عائلة عصرية جدا"، "ليلة القبض