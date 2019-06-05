النيل والحدائق يستضيفان احتفالات العيد في كفر الشيخ

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

احتفالات العيد في كفر الشيخ

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات، بمدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من الزائرين، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، واستمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدار ساعات اليوم، وتعددت المناطق التى يقصدها المعيدون، فشهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، إقبالا كثيفا، خاصة من الأسر والأطفال، كما شهدت المراكب النيلية والعوامات في 3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، إقبالا لافتا من جانب المحتفلين.

وأكد السيد شنقار نائب رئيس مدينة دسوق خلال تفقده حديقة الأسرة والطفولة، والميدان الإبراهيمي، استمرار حملات النظافة بالميادين منذ الصباح الباكر، كما تم فتح الحدائق العامة والمتنزهات خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة. وأشار شنقار، إلى أن الدكتور إسماعيل