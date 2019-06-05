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الجيش للسودانيين: نحن صمام أمان الوطن

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
طلب الجيش السوداني من المواطنين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن، بحسب "العربية . نت". وأكد الجيش السوداني عدم التراجع عن الانحياز لثورة التغيير، مشددًا على البقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين. ورفضت قوى الحرية والتغيير، اليوم، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لوكالة "رويترز": إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه "ليس مصدر ثقة". وتابعت قوى الحرية والتغيير أن المناخ النفسي لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات.
وأكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في كلمة له من العاصمة الخرطوم بمناسبة عيد الفطر، اليوم، أن التغيير الذي يمر به السودان يأتي في ظل ظروف صعبة.وأضاف البرهان قائلا: "لا مناص إلا بالاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية".وتابع أنه تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق
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المعارضة ترفض تنازلات العسكري السوداني: «لا نثق فيه»

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التليفزيون أمس، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، وذلك في أعقاب الأحداث الدامية التي وقعت خلال فض القوات الأمنية اعتصام القيادة العامة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، ومئات المصابين، فيما دعت قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي وتسليم الحكم لسلطة مدنية، إلا أن المجلس العسكري تراجع اليوم وأعلن استعداده "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
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«العسكري السوداني»: انتخابات حرة تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني

بث التلفزيون السوداني، اليوم الأربعاء، كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال فيها إن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم، وهو الضامن في الفترة الانتقالية في ظل غياب الحكومة، كما دافع عن أداء قوات الدعم السريع التي يترأسها، بعد صدور تقارير عديدة تحمل القوات مسؤولية قتل وجرح المئات خلال فض اعتصام القيادة العامة، فجر أول من أمس الإثنين، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، مؤكدا أن السودان لن ينزلق إلى الفوضى.
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مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

اجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في جلسة مغلقة بناء على طلب مقدم من بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، الذي يعمل مع الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالسودان، الذي عبر عن قلقه إزاء الوضع هناك، داعيا إلى وقف العنف، ومؤكدا دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي. إلا أن المجلس فشل في إدانة قتل المدنيين في السودان وإصدار نداء ملح من المجتمع الدولي لوقف العنف فورا في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومة من روسيا.
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المهنيين السودانيين يدعو لتحقيق دولي في قتل المحتجين

أعلن أمجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، بأن التجمع يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين، الذي قتلوا في أثناء فض اعتصام القيادة العامة، فجر أمس الإثنين، مؤكدا رفض خطة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مثلما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأيضا رفضت المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، خطة المجلس العسكري الانتقالي التي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية خلال التسعة أشهر المقبلة.
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السعودية: ندعم قرارات السودان وفلسطين قضيتنا الأولى

قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد. وحسب قناة "الإخبارية السعودية" قال وزير الخارجية العساف في اجتماع تحضيري عقده وزراء الخارجية للقمة الإسلامية في مكة المكرمة مساء اليوم، إن المملكة تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا. وأضاف إبراهيم العساف: "نقف قلبا وقالبا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا". وقال وزير الخارجية السعودي "القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
السودان

اعتصام السودان.. مقتل امرأة وجنينها في إطلاق نار

أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة: "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل الخرطوم، ونتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
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السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إذ تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته. واستقبل السيسي، بعد عصر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.
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