رياضة

استبعاد 4 لاعبين.. مذبحة جديدة في الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
أشرف توفيق
أشرف توفيق
قرر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الاستغناء عن الرباعي مصطفى الشافعي ومصطفى مشعل وكريم الدهشان والأسترالي تود أوبرين لاعبي الفريق في إطار التعديلات التي يقودها المدير الفني الجديد على الفريق قبل بداية الموسم الجديد، بعد الخطة التي وضعتها إدارة النشاط الرياضي بالأهلي بسبب حالة التخبط والفشل الفني والإداري بالفرق الجماعية وأبرزها فرق السلة وكرة اليد للرجال. وتعاقد الأهلي مع ثلاثة لاعبين بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، وهم محمود الشرشابي ومحمد عزت لاعبا فريق الشرقية للدخان، وأحمد مصطفى عمارة من فريق سبورتنج.
وقاد أشرف توفيق سموحة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للأندية ثم التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة في إنجاز تاريخي للنادي السكندري لم يتحقق من قبل. كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين طارق الغنام كرة السلة الحمراء، والذي اعتزل اللعبة الأسبوع الماضي، مديرًا إداريًا لفريق السلة بالنادي مع
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رونالدو - البرتغال‎

ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
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في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

تقارير: إعادة لقاء الترجي والوداد في جنوب إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، بعد كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل. وأشارت صحيفة 360 LE المغربية، إلى أن المكتب التنفيذي للكاف قرر إعادة المباراة النهائية وتجريد فريق الترجي الرياضي التونسي من لقبه وإعادة الكأس والميداليات إلى الكاف، وانتظار تحديد الموعد النهائي للمباراة وذلك سيتم تحديده لاحقًا.
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الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (13)

طنطا يقدم عرضًا رسميًا لمدافع الأهلي

قدم مسؤولو فريق طنطا عرضًا رسميًا لمحمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في إطار الصفقات التدعيمية لأبناء السيد البدوي بعد صعودهم لدوري الأضواء والشهرة بداية من الموسم المقبل. وعرض مسؤولو الفريق الطنطاوي على محمد نجيب التوقيع للفريق الصاعد حديثًا بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وعدم وجود رغبة لدى إدارة الأهلي في تجديد عقد اللاعب، فى إطار خطة الإدارة الحمراء فى تجديد دماء الفريق بلاعبين صغار السن، بالإضافة إلى ابتعاد اللاعب عن المباريات بعد عودته من إصابة قطع غضروف الركبة.
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كيف أعاد مجلس الخطيب سيناريو البدري «الهارب»؟

ما أشبه الليلة بالبارحة بعدما أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، تعاقده مع أشرف توفيق، المدير الفني القدير، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما قدم الفريق موسما من أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة، بعد خروجه من بطولة «الأفروليج» على يد فريق سموحة، الذي كان يتولى توفيق تدريبه، وقاد الفريق للوصول إلى نصف النهائي، ثم فاز بالمركز الثالث لأول مرة في تاريخ سموحة، وخسر الأهلي كأس مصر أمام الجزيرة، وواصل النتائج المتردية بالسقوط أمام الزمالك في دوري السوبر الذي فاز به الفريق الأبيض بعد غياب 12 عامًا.
أشرف توفيق

أشرف توفيق مدربًا لسلة الأهلي.. والغنام مديرا إداريا

قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي أنهى الاتفاق مع أشرف توفيق، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، خلال الموسم الجديد، موضحًا أن الساعات الماضية شهدت الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد بعد موافقة «توفيق» وترحيبه بشدة بالعودة لتدريب الفريق مبديا سعادته بالعودة إلى بيته من جديد، وأشار إلى أن التعاقد مع توفيق، جاء في ظل ما يتمتع به من قدرات كبيرة، وفي إطار السعي نحو المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجديد.
أشرف توفيق

مدرب سموحة يقترب من تدريب سلة الأهلي

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع أشرف توفيق، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في تدريب الفريق بالموسم المقبل لظروف خاصة، ليستقر الأهلي على التعاقد مع أشرف توفيق مدرب فريق سموحة. وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا كابتن أشرف توفيق نزولا على رغبته وارتبطاته الأسرية قبلنا استقالة الكابتن أشرف توفيق ونقدم له كل التحية على ماقدم لنادي سموحة".
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