استبعاد 4 لاعبين.. مذبحة جديدة في الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

أشرف توفيق

قرر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الاستغناء عن الرباعي مصطفى الشافعي ومصطفى مشعل وكريم الدهشان والأسترالي تود أوبرين لاعبي الفريق في إطار التعديلات التي يقودها المدير الفني الجديد على الفريق قبل بداية الموسم الجديد، بعد الخطة التي وضعتها إدارة النشاط الرياضي بالأهلي بسبب حالة التخبط والفشل الفني والإداري بالفرق الجماعية وأبرزها فرق السلة وكرة اليد للرجال. وتعاقد الأهلي مع ثلاثة لاعبين بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، وهم محمود الشرشابي ومحمد عزت لاعبا فريق الشرقية للدخان، وأحمد مصطفى عمارة من فريق سبورتنج.

وقاد أشرف توفيق سموحة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للأندية ثم التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة في إنجاز تاريخي للنادي السكندري لم يتحقق من قبل. كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين طارق الغنام كرة السلة الحمراء، والذي اعتزل اللعبة الأسبوع الماضي، مديرًا إداريًا لفريق السلة بالنادي مع