جريمة

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ ص
الشهيد عمر القاضي
الشهيد عمر القاضي
أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
وتابع البيان أن ذلك أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استشهاد 8 من رجالها فى هجوم إرهابى استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان
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حريق

تفحم شخص في حريق التهم 3 وحدات سكنية بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، إثر حريق مروع شب فى 3 وحدات سكنية بعمارات الأوقاف فى مدينة كفر الشيخ، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطؤة على النيران وإخماد الحريق. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن إشارة وردت من إدارة شرطة النجدة باشتعال النيران فى عمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ، على مقربة من مسجد أباظة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، بإشراف العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
غرق

في أول أيام العيد.. المياه تبتلع 8 غرقى في المحافظات

لم يمر يوم العيد دون أن يشهد عددًا من حالات الغرق، ما بين أطفال وشباب، ّذ يحرص المواطنون على الذهاب إلى الشواطئ ونهر النيل هربا من حرارة الجو، واستمتاعا باحتفالات العيد، لكن فرحتة تلك الأاسر تتبدد بفقدان أحد أفرادها، فتفسد أجواء العيد. وشهدت بعض المحافظات وفاة 8 حالات غرقا فى المياه، وكانت أولى تلك الحالات في محافظة الدقهلية، التي شهدت غرق شاب، بينما شهدت كل من محافظات قنا ودمياط وبني سويف حالة غرق واحدة لكل منهم، فيما شهد مصيف بلطيم حالتي غرق لشابين، وغرق طفلان في مياه النيل بمحافظة سوهاج.
الشهيد-عمر-القاضى (1)

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
غرق

مصيف بلطيم يبتلع شخصين في أول أيام العيد

تمكنت قوات الإنقاذ بمصيف بلطيم، بمساعدة الأهالى، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في مصيف بلطيم هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، في أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزة بشاطئ مصيف بلطيم بانتشال جثتين لشابين من مدينة كفر الشيخ غرقا في مصيف بلطيم في أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
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السحر-والجمال

الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
كمين-العريش

استشهاد 8 من رجال الشرطة ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
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من الفضائيات للسجن.. قصة سقوط صاحب حملة «إشفي مدمن»

«مهمتي أحمي شباب المنطقة وكل شاب في مصر وقع في فخ الإدمان، وأقدر أخليه يبطل هيروين في أقل من أسبوعين.. أكيد مش مصدقين اللي بتسمعوه، لكن ده حقيقة ومش هاتكلم كتير عن نفسي، أنا معايا حالات بالفعل اتعالجت ولو عايزين تكلموهم وتعرفوا إيه اللي حصل هما موجودين" بهذه الكلمات الرنانة بدأ "م.س" شاب حاصل على دبلوم بتقديم نفسه لمعدي البرامج التليفزيونية والصحفيين بأنه حاصل على دكتوراه في الطب النفسي والعلاج من الإدمان، زاعما توصله إلى طريقة جديدة أسهمت في علاج الكثير من المدمنين بمنطقة سكنه، وأنه يطمح في تعميم تلك التجربة.
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