«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ ص

الشهيد عمر القاضي

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.

وتابع البيان أن ذلك أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استشهاد 8 من رجالها فى هجوم إرهابى استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان