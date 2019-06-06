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«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ ص
الشهيد عمر القاضي
الشهيد عمر القاضي
أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
وتابع البيان أن ذلك أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استشهاد 8 من رجالها فى هجوم إرهابى استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان
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قوات الشرطة - أرشيفية

لقطات حية لتعامل الشرطة مع منفذي حادث كمين العريش

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» لقطات مصورة تظهر تعامل الأجهزة الأمنية مع منفذى هجوم كمين العريش، وهو ما أسفر عن مصرع 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
الشهيد-عمر-القاضى

سلاحنا كتير ورجالتنا أكتر.. رسالة صديق الشهيد عمر القاضي

أكد أحد أصدقاء الملازم أول عمر القاضى، الذى استشهد في أثناء أدائه واجبه الوطنى بشمال سيناء، صباح الأربعاء، أنه ليس حزينا على صديقه، لأنه مات شهيدا. وكتب محمد عامر، وهو ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «يا جدعان حاجة أخيرة، الناس اللى مكلمانى تعزينى، أنا مش زعلان، أخويا شهيد، يا بخته والله، محدش يزعل أو يتنكد، عيدوا وانبسطوا بجد، عمر مات وفيه ضباط وعساكر بتجهز دلوقتى عشان تستلم الكمين مكانه، ولو ماتوا، هيستلمه غيرهم وغيرهم، وممكن أخوك أو ابنك فى يوم يقف مكان عمر».
الشهيد-عمر-القاضى

عريس العريش.. المنوفية تزف الشهيد عمر القاضي إلى السماء

شيع الآلاف من أهالي ساقية المنقدي وقرى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مسا الأربعاء، جنازة الشهيد الملازم شرطة عمر إبراهيم كمال القاضي، 24 عاما، الذى استشهد في أثناء تأديته الواجب الوطنى بشمال سيناء صباح اليوم هو وكل أفراد الكمين. وفي موكب جنائزي مهيب، تقدم المشيعين العديد من القيادات الأمنية منهم مساعد مدير أمن المنوفية والعميد محمد حسنين مأمور مركز شرطة أشمون واللواء جمال الخشن واللواء هاني السعيد ورجال مباحث أشمون بقيادة العميد محمد علي مفتش المباحث والعميد نوح مقلد مدير العلاقات العامه والإعلام بمديرية أمن المنوفية، وغريهم.
كمين-العريش

مقتل 14 إرهابيا.. «الداخلية» تثأر لشهداء العريش

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن رجال الأمن بوزارة الداخلية، تتبعوا مسار منفذي حادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في حي المساعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين،
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الشهيد-عمر-القاضى

عريس العريش.. المنوفية تزف الشهيد عمر القاضي إلى السماء

شيع الآلاف من أهالي ساقية المنقدي وقرى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مسا الأربعاء، جنازة الشهيد الملازم شرطة عمر إبراهيم كمال القاضي، 24 عاما، الذى استشهد في أثناء تأديته الواجب الوطنى بشمال سيناء صباح اليوم هو وكل أفراد الكمين. وفي موكب جنائزي مهيب، تقدم المشيعين العديد من القيادات الأمنية منهم مساعد مدير أمن المنوفية والعميد محمد حسنين مأمور مركز شرطة أشمون واللواء جمال الخشن واللواء هاني السعيد ورجال مباحث أشمون بقيادة العميد محمد علي مفتش المباحث والعميد نوح مقلد مدير العلاقات العامه والإعلام بمديرية أمن المنوفية، وغريهم.
كمين-العريش

مقتل 14 إرهابيا.. «الداخلية» تثأر لشهداء العريش

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن رجال الأمن بوزارة الداخلية، تتبعوا مسار منفذي حادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في حي المساعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين،
العفو-عن-سجناء (1)

الداخلية: الإفراج عن 2002 سجين بمناسبة عيد الفطر

أفرج قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 2002 من نزلاء السجون، من بينهم 139 غارمًا وغارمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال قطاع السجون، في بيان اليوم، الأربعاء: إن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد القطاع لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
النقيب-عمر-ياسر (1)

استشهاد ضابط يؤجل احتفالية العائلة المقدسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بتأجيل احتفالية المحافظة بذكرى دخول العائلة المقدسة أراضي الشرقية، والتي كان مقررًا لها أن تقام في العاشرة مساء اليوم السبت، بقصر ثقافة مدينة الزقازيق، وذلك حدادًا على استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالسلام معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بطلق ناري في العنق، إثر مطاردة أمنية مع لصوص مجهولي الهوية تمكنوا من سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد».
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