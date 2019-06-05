غربل يا سمير.. حوار بين شهيد كمين العريش وصديقه الحي

عناصر إرهابية استهدفت كمين بطل 14 جنوب العريش في شمال سيناء قبل صلاة العيد.. والملازم أول عمر القاضي ظل يدافع عن جنوده حتى نفذت ذخيرته واستشهد.. وصديقه ينعيه بكلمات مؤثرة
عسكري قابع خلف دشمة يبادل زميله التهنئة بعيد الفطر، وآخر يداعب بلدياته الصعيدي ويذكره بأجواء العيد في بلدتهما بسوهاج، بينما الملازم عمر القاضي يتجول في أرجاء الكمين يطمئن على حال عساكره ويوزع عليهم الابتسامات كعادته ويشد من أزرهم، ويخطر على باله صديقه وزميله سمير خالد رأفت، فينظر إلى شاشة هاتفه يتمعن آخر صورة تجمعهما طلب منه تصويرها، الأجواء تبدو عادية في كمين البطل 14 قبل أن تطالهم يد الغدر والخسة وينطلق رصاص الإرهاب الجبان قاصدا قتل الشجاعة ومحو البسمة واغتيال الضحكة وقتل فرحة العيد.
المشهد الأول.. من كام يوم
- بقولك إيه يا أبو سمرة، صورني يا صحبي، ويلا نتصور يمكن تكون آخر صورة.
- بتقول ليه بس كدة يا قاضي؟ ما إحنا لينا صور كتير مع بعض.
- مش عارف بس يلا نتصور سوا.
- حاضر يا صحبي.
تخطت العلاقة بين الملازم أول عمر القاضي وزميله سمير خالد مرحلة الزمالة في العمل إلى صداقة قوية يسودها
المشهد الأول.. من كام يوم
- بقولك إيه يا أبو سمرة، صورني يا صحبي، ويلا نتصور يمكن تكون آخر صورة.
- بتقول ليه بس كدة يا قاضي؟ ما إحنا لينا صور كتير مع بعض.
- مش عارف بس يلا نتصور سوا.
- حاضر يا صحبي.
تخطت العلاقة بين الملازم أول عمر القاضي وزميله سمير خالد مرحلة الزمالة في العمل إلى صداقة قوية يسودها الود المتبادل، ولا تفرقهما سوى المأموريات، وما أن يلتقيا حتى تمتزج ضحكاتهما، ويذكر كلّ منهما صديقه بالمواقف التي لا تغيب عن الذاكرة سواء بحلوها أو مرها.
المشهد الثاني.. خارجي
المكان: كمين البطل 14 جنوب العريش
الزمان: ليلة العيد
"الله أكبر الله أكبر" تكبيرات العيد، تملأ المكان بهجة وفرحا، وارتسمت على الوجوه معايدات تأتي من كل مكان عسكري قابع خلف "الدشمة" ممسك بسلاحه يبادل زميله التهنئة بالعيد أعلى البرج، والكل في حالة سعادة ممزوجة باليقظة والاستعداد، والجميع يعرف موقعه جيدا ومهامه، ويحمي مكانه، بعد توزيع الخدمات على أفراد كمين البطل 14.
الساعة اقتربت من الخامسة فجرا، وقبل صلاة العيد، ثمة شيء كسر أجواء الفرحة.. رصاص كثيف من كل ناحية في اتجاه كمين البطل 14، مجموعة من العناصر الإرهابية تُطلق الرصاص من كل حدب وصوب مستهدفة أفراد الكمين الذين بادلوهم إطلاق النار في بسالة وشجاعة منقطعة النظير.
"خش جوا الدشمة واضرب عليهم في اتجاه الضرب اللي ييجي عليك اضرب ناحيته".. صوت عبر اللاسلكي لأفراد الكمين.
"غربل الكمين يا سمير.. أنا معايا عسكري مات أنا معايا شهيد، وكلنا في السكة يا جدعان.. دكوُ الكمين علينا كلنا".. كلمات قالها الملازم أول عمر القاضي وهو يواجه العناصر الإرهابية "أنا بيني وبين العيال 40 متر وذخيرتي خلصت" بعدما سجل الجهاز آخر كلامه لزملائه.
لحظات سكون ثم وجّه كلامه لأحد الإرهابيين "تعلالي ياض.. تعلالي خدني لو تعرف" رغم الإصابة بـ3 طلقات، فإنه لم يترك سلاحه من يده حتى نفذت ذخيرته هو وجنوده.
"يا جدعان أنا اتصابت بـ3 طلقات إصابات بالغة، أنا حاسس إني هموت، يا جدعان والنبي قولوا لأمي متزعليش، ابنك مات راجل وخلوا بالكم منها.. متنسونيش يا جدعان وادعوا لي.
"أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".. كانت آخر كلمات ووصية البطل عمر القاضي ممسكًا بسلاحه قبل استشهاده هو وأمين شرطة و6 مجندين ليلقوا ربهم مدافعين عن الوطن والأرض من إرهاب الغدر والخسة.
لم يتوان الملازم سمير خالد في أن يثأر لزميله وصديقه الشهيد عمر القاضي وباقي الشهداء وتصدى للعناصر الإرهابية في شجاعة وبسالة حتى نفذت ذخيرته واستطاعت القوات أن تقتل 5 منهم وتتبع خط سير الهروب للقبض على باقي العناصر الهاربة.
كلمات من الحزن والأسي كتبها بدموعه سمير خالد على صفحته في"فيسبوك" ناعيا زميله وصديقه إذ قال: "أنا أول مرة في حياتي أحس إني مقهور يا قاضي.. أنا مصدوم يا صحبي بس في نفس الوقت مرتاح عشان أنا عارف إنك راجل وميت قدامي ماسك سلاحك وواقف راجل وسط عساكرك ومرضيتش تسيبهم أنت رايح الجنة من أوسع أبوابها وجعت قلبي عليك يا حبيبي".
وتابع في كلماته المؤثرة "أنا فرحان عشان كنت معاك قبلها وكنت بتقولي صورني يا صحبي ويلا نتصور يمكن تكون آخر صورة.. قلبك كان حاسس يا شهيد نام وارتاح يا قاضي إحنا خدنالك حقك من الأوساخ دول والله يا قاضي لو كان في إيدي حاجة تانية أعملها أكتر من اللي عملتها كنت عملت أنا خلصت ذخيرتي عليهم والحمد لله جبناهم".
"نام يا صحبي وارتاح، متخفش وصية السيدة الوالدة أم الشهيد هقولها ابنك بيقولك إنه مات راجل وإنه غلط كتير سامحيه هوصلها الرسالة زي مانت قلتلي وصلها.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في الجنة ونعيمها يا صحبي مع السلامة يا صحبي".