غربل يا سمير.. حوار بين شهيد كمين العريش وصديقه الحي

عناصر إرهابية استهدفت كمين بطل 14 جنوب العريش في شمال سيناء قبل صلاة العيد.. والملازم أول عمر القاضي ظل يدافع عن جنوده حتى نفذت ذخيرته واستشهد.. وصديقه ينعيه بكلمات مؤثرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

الشهيد عمر القاضي

عسكري قابع خلف دشمة يبادل زميله التهنئة بعيد الفطر، وآخر يداعب بلدياته الصعيدي ويذكره بأجواء العيد في بلدتهما بسوهاج، بينما الملازم عمر القاضي يتجول في أرجاء الكمين يطمئن على حال عساكره ويوزع عليهم الابتسامات كعادته ويشد من أزرهم، ويخطر على باله صديقه وزميله سمير خالد رأفت، فينظر إلى شاشة هاتفه يتمعن آخر صورة تجمعهما طلب منه تصويرها، الأجواء تبدو عادية في كمين البطل 14 قبل أن تطالهم يد الغدر والخسة وينطلق رصاص الإرهاب الجبان قاصدا قتل الشجاعة ومحو البسمة واغتيال الضحكة وقتل فرحة العيد.

المشهد الأول.. من كام يوم - بقولك إيه يا أبو سمرة، صورني يا صحبي، ويلا نتصور يمكن تكون آخر صورة. - بتقول ليه بس كدة يا قاضي؟ ما إحنا لينا صور كتير مع بعض. - مش عارف بس يلا نتصور سوا. - حاضر يا صحبي. تخطت العلاقة بين الملازم أول عمر القاضي وزميله سمير خالد مرحلة الزمالة في العمل إلى صداقة قوية يسودها