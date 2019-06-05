يئست من المرض.. انتحار مسنة من الدور الخامس بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

جثة - صورة أرشيفية

شهدت منطقة نادي المعلمين في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًّا، عندما انتحرت ربة منزل في أول أيام العيد بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها في الطابق الخامس، ليأسها من المرض. وسقطت "منى .م .أ" 65 سنة، على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام، لكنها توفيت قبل وصولها، فيما انتدب فريق من النيابة العامة بقسم دمنهور لمعاينة الحادث، وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من إدارة شرطة النجدة، بوجود جثة بجوار نادي المعلمين بدائرة قسم شرطة دمنهور.انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة "منى .م .أ" 65 سنة، ربة منزل،