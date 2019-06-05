ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام في السودان إلى 101 قتيل

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

فض اعتصام السودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" مساء الأربعاء: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل أمس، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة". وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".

من جهته، بث التليفزيون السوداني، اليوم، كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال فيها إن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم، وهو الضامن في الفترة الانتقالية في ظل غياب الحكومة. كما دافع عن أداء قوات الدعم السريع التي يترأسها، بعد صدور تقارير عديدة