انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

غرق - صورة أرشيفية

عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب تطفو على البحر في مياه شاطئ ستانلي. على الفور توجه فريق الإنقاذ النهري وتم استخراج الجثة وتبين أنها لشخص يُدعى "أحمد. م. ف"، 46 عامًا، يعمل مقدم طلبات