جريمة

انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
غرق - صورة أرشيفية
غرق - صورة أرشيفية
عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب تطفو على البحر في مياه شاطئ ستانلي. على الفور توجه فريق الإنقاذ النهري وتم استخراج الجثة وتبين أنها لشخص يُدعى "أحمد. م. ف"، 46 عامًا، يعمل مقدم طلبات
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جثة (5)

يئست من المرض.. انتحار مسنة من الدور الخامس بالبحيرة

شهدت منطقة نادي المعلمين في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًّا، عندما انتحرت ربة منزل في أول أيام العيد بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها في الطابق الخامس، ليأسها من المرض. وسقطت "منى .م .أ" 65 سنة، على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام، لكنها توفيت قبل وصولها، فيما انتدب فريق من النيابة العامة بقسم دمنهور لمعاينة الحادث، وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

من الاستشهاد للقصاص.. آخر 3 ساعات في ملحمة ضابط الشرقية

بينما يُسدلَّ الليل أستاره على قرية «كفر جمعة» في مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ذهب الجميع إلى بيوتهم يستعدون لاستقبال عيد الفطر، لكن عيون حراس الوطن لم تنم أو تغفلَّ عن حقَّ شهيد الحق والواجب الوطني النقيب عمر ياسر عبد السلام، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي ارتوت الأرض بدمائه دفاعًا عن عمله وواجبه على يد عناصر إجرامية سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد» وأطلقوا النيران على النقيب حال مطاردتهم لإعادة السيارة.
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سقوط 4 أطفال من أعلى الملاهي في البحيرة

أصيب 4 أطفال إثر سقوطهم من أعلى «الملاهي» بنادي مبارك الرياضي في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بورود بلاغ بسقوط 4 أطفال من أعلى ألعاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، ووجه على الفور بنقل الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.
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كواليس 180 دقيقة رصاص للثأر من قتلة «ضابط الشرقية»

4 أيام من أعمال البحث والتحري والعمل الشرطي الجاد قاد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى المتورطين في واقعة استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، حق الشهيد جاء سريعا، رد قوات الأمن لم يتأخر -كعادة جهاز الشرطة- توصلت جهود المباحث إلى مرتكبي الواقعة وأنهم لاذوا بالهرب إلى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، فانطلقت مأمورية على أعلى مستوى وضع المشاركون فيها نصب أعينهم الثأر لزميلهم الذي انتقل إلى جوار ربه في ليلة القدر.
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غرق

انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترع بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثث لأشخاص غرقوا في ترعة بمركز وادي النطرون، وكفر الدوار، منهم اثنين غرقا هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق داخل بيارة بمزرعة بالكيلو 108، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الله عوض رئيس مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين الجثة لـ"أحمد س. م." 14 عاما، من قرية ديبة رشيد، وتم انتشالها، ونقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.
جثة-فى-شقة

انتحار طبيب بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الإسكندرية

أقدم طبيب بشري في العقد الثامن من عمره، على الانتحار، مساء السبت، بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالدور الثاني في منطقة جليم بشرق محافظة الإسكندرية، بسبب مروره بأزمة نفسية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ يفيد بانتحار طبيب في شارع عبدالحميد الديب بمنطقة جليم شرق المدينة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة وجود جثة للمدعو "ع. أ. ح" 72 عامًا، طبيب بشري على المعاش، مسجاة أمام العقار المشار إليه.
طعن-بالسكين

عراقي يذبح ربة منزل وطفلها «فسخت خطوبتهما» في ميامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف لغز العثور على جثة المجني عليها "ف.م. ع - ربة منزل" وطفلها "ع. ال.أ - 11 سنة" بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تم تحديد هوية القاتل ويدعى "ع.ن - 29 سنة" بدون عمل ويحمل الجنسية العراقية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة المنتزه أول، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما بمنطقة ميامي، بدائرة القسم.
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6 سنوات سجنا لحلاق «رمى الهيروين» بكمين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم وخالد الشباسي، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى البربري، بالسجن 6 سنوات للمدعو "م. م. ع- حلاق" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود الواقعة في القضية رقم 4425 لسنة 2019 جنايات مينا البصل والمقيدة "كلي" برقم 218 غرب، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط وحدة تأمين الطرق بالقبض على المتهم في أثناء إلقائه كمية من المواد المخدرة خلال تفتيش سيارة بأحد الأكمنة بدائرة قسم مينا البصل.
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