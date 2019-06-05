تقارير: إعادة لقاء الترجي والوداد في جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

الوداد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، بعد كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل. وأشارت صحيفة 360 LE المغربية، إلى أن المكتب التنفيذي للكاف قرر إعادة المباراة النهائية وتجريد فريق الترجي الرياضي التونسي من لقبه وإعادة الكأس والميداليات إلى الكاف، وانتظار تحديد الموعد النهائي للمباراة وذلك سيتم تحديده لاحقًا.

وجاء قرار الكاف خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي، الذي تم خلاله إعادة انتخاب السويسري إينفانتينو كرئيس للفيفا. كما كشفت صحيفة الرياضية المغربية أن المباراة ستقام في جنوب إفريقيا بحضور جماهيري عقب انتهاء فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها