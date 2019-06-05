رياضة

تقارير: إعادة لقاء الترجي والوداد في جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
الوداد
الوداد
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، بعد كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل. وأشارت صحيفة 360 LE المغربية، إلى أن المكتب التنفيذي للكاف قرر إعادة المباراة النهائية وتجريد فريق الترجي الرياضي التونسي من لقبه وإعادة الكأس والميداليات إلى الكاف، وانتظار تحديد الموعد النهائي للمباراة وذلك سيتم تحديده لاحقًا.
وجاء قرار الكاف خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي، الذي تم خلاله إعادة انتخاب السويسري إينفانتينو كرئيس للفيفا. كما كشفت صحيفة الرياضية المغربية أن المباراة ستقام في جنوب إفريقيا بحضور جماهيري عقب انتهاء فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها
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الترجى-التونسى (3)

في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الجديد

قرر اتحاد الكرة المصري، تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الجديد موسم 2019- 2020، حيث قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء بطولة الدوري الحالي فى شهر يوليو المقبل كما كشف مصدر بلجنة المسابقات في الجبلاية أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما (2)

تقارير مغربية: قرار الكاف النهائي الأربعاء

نشرت بعض التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر تأجيل قراره بشأن أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي لغد الأربعاء، بسبب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الثلاثاء في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم وتشير كل الأخبار التي تتعلق بهذه الأزمة إلى احتمالية إعادة المباراة بملعب محايد بين الترجي والوداد بعد المهزلة التي تعرض لها الفريق الأحمر يوم الجمعة الماضي على ملعب رادس في تونس.
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد: تلقيت تهديدات من رئيس الترجي التونسي

فجر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة بشأن التهديدات التي تلقاها من حمدي المدب رئيس فريق الترجي التونسي خلال المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا الذي شهد أزمة أدت إلى توقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف بعد رفض لاعبي فريق الوداد البيضاوي المغربي بسبب عدم وجود تقنية الفيديو. وقال رئيس الاتحاد الإفريقي في تصريحات نقلتها محطة "ستاد أفريك" التابعة لـ"كانال بلوس" الفرنسية: "رئيس الترجي هددني أمام الجميع، لدي شهود على ذلك". وأضاف: "رؤساء الأندية الكبرى يهاجمون سلوك الترجي، لكن لا أدلة لدينا على ما يفعلونه".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

أحمد شوبير: «كاف» سيعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة حول نهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، والذي توج به الترجي الرياضي التونسي، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة، بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة.
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