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يوسف شعبان يهاجم محمد رمضان: الفنان لا يسيء لزملائه

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
هاجم الفنان يوسف شعبان، الفنان محمد رمضان، في حواره الأخير الذي أجراه مع مجلة "زهرة الخليج"، قائلا إنه لا يتصور أن يشاركه في عمل فني؛ لأن الفنان الحقيقي "لا يتطاول على زملائه ويحترم مشاهديه ويتمتع بمصداقية فيما يقدمه لجمهوره"، بحسب تعبيره، منوهًا بأن الفنان لا يملك أن يلقب نفسه بأنه "رقم واحد"، وأضاف: "نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبهدلهم من أجل الأموال.. فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئًا فما بالك لو تطاول على زملائه".
وخلال الحوار تحدث شعبان عن دور الرسام "المثلي" الذي قدمه خلال فيلم "حمام الملاطيلي"، قائلا إن هذا الدور كان بمثابة صيحة أيقظت الأسر كي لا يتركوا أطفالهم مع الخدم دون انتباه لهم، مكملا: "سعدت جدًّا عندما علمت أن المخرج يوسف شاهين درّس أدائي في هذا الدور للطلبة في معهد السينما". وعن دوره الأشهر، رجل
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أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة يوسف شعبان

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رمضان 2019.. الموسم الدرامي الأغرب والأقل نجومًا

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«زلزال» الحلقة الثامنة.. محمد رمضان يخسر أرضه

انطلقت الحلقة الثامنة من مسلسل «زلزال» بطلب «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، من زوجها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، أن يحلف على كتاب الله أن «حربي كرامة» لم يدفع سوى قسط واحد، أما «سمسم» يجسده يوسف عثمان، فأخذ يلوم أصدقاءه الذين ورطوه فى الزواج من الراقصة «كواكب» التي تجسدها عبير مكاوي، وطلب منهم أن ينقذوه، وبالفعل ذهبوا إليها وأخبروها أنه مصاب بمرض خطير، لتطلب منه الطلاق ويتخلص منها، أما «صافية» تجسدها حلا شيحة، فرأت فى منامها «محمد حربي» مجددًا، وهذه المرة كان مربوطًا بسلاسل وسط النار.
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«زلزال» الحلقة (7).. هنادي مهنا تتخلى عن محمد رمضان

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