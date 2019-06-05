يوسف شعبان يهاجم محمد رمضان: الفنان لا يسيء لزملائه

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

يوسف شعبان

هاجم الفنان يوسف شعبان، الفنان محمد رمضان، في حواره الأخير الذي أجراه مع مجلة "زهرة الخليج"، قائلا إنه لا يتصور أن يشاركه في عمل فني؛ لأن الفنان الحقيقي "لا يتطاول على زملائه ويحترم مشاهديه ويتمتع بمصداقية فيما يقدمه لجمهوره"، بحسب تعبيره، منوهًا بأن الفنان لا يملك أن يلقب نفسه بأنه "رقم واحد"، وأضاف: "نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبهدلهم من أجل الأموال.. فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئًا فما بالك لو تطاول على زملائه".

وخلال الحوار تحدث شعبان عن دور الرسام "المثلي" الذي قدمه خلال فيلم "حمام الملاطيلي"، قائلا إن هذا الدور كان بمثابة صيحة أيقظت الأسر كي لا يتركوا أطفالهم مع الخدم دون انتباه لهم، مكملا: "سعدت جدًّا عندما علمت أن المخرج يوسف شاهين درّس أدائي في هذا الدور للطلبة في معهد السينما". وعن دوره الأشهر، رجل

وخلال الحوار تحدث شعبان عن دور الرسام "المثلي" الذي قدمه خلال فيلم "حمام الملاطيلي"، قائلا إن هذا الدور كان بمثابة صيحة أيقظت الأسر كي لا يتركوا أطفالهم مع الخدم دون انتباه لهم، مكملا: "سعدت جدًّا عندما علمت أن المخرج يوسف شاهين درّس أدائي في هذا الدور للطلبة في معهد السينما".



وعن دوره الأشهر، رجل المخابرات محسن ممتاز في مسلسل "رأفت الهجان"، قال: "رغم اعتزازي بهذا الدور إلا أنني سأكشف سرًّا، هو أني فكرت في الاعتذار عن المشاركة في الجزء الثاني منه، ولم أكن وحدي من فكر في ذلك، فقد شاركتني الفنانة يسرا وجهة النظر نفسها، ذلك لأن مؤلف العمل صالح مرسي، حوّل البطل إلى رجل كل همِّه وحياته النساء والغراميات، وهذا أمر لم يعجبني؛ لأني اعتبرت أن فكرة العمل وطنية، ولكن صفوت الشريف الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام وقتها، أقنعني بالاستمرار".