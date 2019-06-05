رياضة

في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
الترجي التونسي
الترجي التونسي
أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".
وأكمل البيان: "ستعقد الهيئة المديرة لنادي الترجي خلال الأيام المقبلة اجتماعًا طارئًا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية". وأفادت بعض التقارير المغربية بقرار الكاف بإعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي،
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

تقارير: إعادة لقاء الترجي والوداد في جنوب إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، بعد كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل. وأشارت صحيفة 360 LE المغربية، إلى أن المكتب التنفيذي للكاف قرر إعادة المباراة النهائية وتجريد فريق الترجي الرياضي التونسي من لقبه وإعادة الكأس والميداليات إلى الكاف، وانتظار تحديد الموعد النهائي للمباراة وذلك سيتم تحديده لاحقًا.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الجديد

قرر اتحاد الكرة المصري، تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الجديد موسم 2019- 2020، حيث قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء بطولة الدوري الحالي فى شهر يوليو المقبل كما كشف مصدر بلجنة المسابقات في الجبلاية أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
جهاد-جريشة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
الترجي-والوداد

قمة ملتهبة بين الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال

ستكون الخبرة السلاح الفتاك لفريقي الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، في إياب الدور النهائي في تونس، وسيكون الملعب الأولمبي في رادس مسرحا للقمة الحاسمة بين الفريقين، وذلك بعد أن انتهت قمة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط، بالتعادل 1-1، ويكفي الترجي التعادل السلبي للظفر باللقب الثاني تواليا والرابع في تاريخه (بعد 1994 و2011 و2018)، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لنيل لقبه الثالث (بعد 1992 و2017).
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