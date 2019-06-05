في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".

وأكمل البيان: "ستعقد الهيئة المديرة لنادي الترجي خلال الأيام المقبلة اجتماعًا طارئًا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية". وأفادت بعض التقارير المغربية بقرار الكاف بإعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي،