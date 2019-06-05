قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

تحرير:وكالات ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

أحمد القطان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.

وأكد قطان أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، "ويلم شملهم ليقفوا صفا واحدا في وجه كل من لا يريد خيرا بالسودان". وقدم القطان التعازي للشعب السوداني، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية،