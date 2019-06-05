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قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

تحرير:وكالات ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م
أحمد القطان
أحمد القطان
قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
وأكد قطان أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، "ويلم شملهم ليقفوا صفا واحدا في وجه كل من لا يريد خيرا بالسودان". وقدم القطان التعازي للشعب السوداني، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية،
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ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام في السودان إلى 101 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" مساء الأربعاء: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل أمس، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة". وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".
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الجيش للسودانيين: نحن صمام أمان الوطن

طلب الجيش السوداني من المواطنين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن، بحسب "العربية . نت". وأكد الجيش السوداني عدم التراجع عن الانحياز لثورة التغيير، مشددًا على البقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين. ورفضت قوى الحرية والتغيير، اليوم، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لوكالة "رويترز": إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه "ليس مصدر ثقة". وتابعت قوى الحرية والتغيير أن المناخ النفسي لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات.
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المعارضة ترفض تنازلات العسكري السوداني: «لا نثق فيه»

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التليفزيون أمس، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، وذلك في أعقاب الأحداث الدامية التي وقعت خلال فض القوات الأمنية اعتصام القيادة العامة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، ومئات المصابين، فيما دعت قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي وتسليم الحكم لسلطة مدنية، إلا أن المجلس العسكري تراجع اليوم وأعلن استعداده "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
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«العسكري السوداني»: انتخابات حرة تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني

بث التلفزيون السوداني، اليوم الأربعاء، كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال فيها إن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم، وهو الضامن في الفترة الانتقالية في ظل غياب الحكومة، كما دافع عن أداء قوات الدعم السريع التي يترأسها، بعد صدور تقارير عديدة تحمل القوات مسؤولية قتل وجرح المئات خلال فض اعتصام القيادة العامة، فجر أول من أمس الإثنين، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، مؤكدا أن السودان لن ينزلق إلى الفوضى.
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فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (1)

ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام في السودان إلى 101 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" مساء الأربعاء: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل أمس، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة". وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (2)

السودان.. الجميع يرفض التفاوض و35 شهيدا حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صصباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين،، إلى 35 شهيدا، بعد استقبل 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، إلى الاحتشاد اليوم في ميادين كل الأحياء والبلدات بجميع مدن السودان، والتظاهر السلمي، وتسيير المواكب في كل مكان.
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«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.
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بعد فض الاعتصام.. «مصر للطيران» تلغي رحلتيها للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان مساء الإثنين، إلغاء رحلتيها المتجهتين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء من مطار القاهرة إلى الخرطوم، بعد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وكانت شركة مصر للطيران ألغت إحدى رحلاتها، التى كان من المقرر إقلاعها من مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم في طريقها إلى الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة بالسودان. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة.
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