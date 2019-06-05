مصيف بلطيم يبتلع شخصين في أول أيام العيد

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

غرق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ بمصيف بلطيم، بمساعدة الأهالى، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في مصيف بلطيم هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، في أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزة بشاطئ مصيف بلطيم بانتشال جثتين لشابين من مدينة كفر الشيخ غرقا في مصيف بلطيم في أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

على الفور، انتقل فريق من البحث الجنائى والأمن العام والإنقاذ إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثتين، اللتين تبين أنهما لشابين هما "أسامة سعيد الجيزاوى، وأمين محمد شعبان " يبلغان من العمر 17 عامًا. وتبين من التحريات الأولية التى أجريت بمعرفة رئيس مباحث البرلس ومعاونيه، أنه في أثناء سباحتهما في مياه البحر