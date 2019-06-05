جريمة

مصيف بلطيم يبتلع شخصين في أول أيام العيد

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
غرق - صورة أرشيفية
غرق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الإنقاذ بمصيف بلطيم، بمساعدة الأهالى، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في مصيف بلطيم هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، في أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزة بشاطئ مصيف بلطيم بانتشال جثتين لشابين من مدينة كفر الشيخ غرقا في مصيف بلطيم في أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
على الفور، انتقل فريق من البحث الجنائى والأمن العام والإنقاذ إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثتين، اللتين تبين أنهما لشابين هما "أسامة سعيد الجيزاوى، وأمين محمد شعبان " يبلغان من العمر 17 عامًا. وتبين من التحريات الأولية التى أجريت بمعرفة رئيس مباحث البرلس ومعاونيه، أنه في أثناء سباحتهما في مياه البحر
اقرأ المزيد
غرق

انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جثة (5)

يئست من المرض.. انتحار مسنة من الدور الخامس بالبحيرة

شهدت منطقة نادي المعلمين في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًّا، عندما انتحرت ربة منزل في أول أيام العيد بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها في الطابق الخامس، ليأسها من المرض. وسقطت "منى .م .أ" 65 سنة، على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام، لكنها توفيت قبل وصولها، فيما انتدب فريق من النيابة العامة بقسم دمنهور لمعاينة الحادث، وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
الشهيد-عمر-القاضى (1)

غربل يا سمير.. حوار بين شهيد كمين العريش وصديقه الحي

عسكري قابع خلف دشمة يبادل زميله التهنئة بعيد الفطر، وآخر يداعب بلدياته الصعيدي ويذكره بأجواء العيد في بلدتهما بسوهاج، بينما الملازم عمر القاضي يتجول في أرجاء الكمين يطمئن على حال عساكره ويوزع عليهم الابتسامات كعادته ويشد من أزرهم، ويخطر على باله صديقه وزميله سمير خالد رأفت، فينظر إلى شاشة هاتفه يتمعن آخر صورة تجمعهما طلب منه تصويرها، الأجواء تبدو عادية في كمين البطل 14 قبل أن تطالهم يد الغدر والخسة وينطلق رصاص الإرهاب الجبان قاصدا قتل الشجاعة ومحو البسمة واغتيال الضحكة وقتل فرحة العيد.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

من الاستشهاد للقصاص.. آخر 3 ساعات في ملحمة ضابط الشرقية

بينما يُسدلَّ الليل أستاره على قرية «كفر جمعة» في مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ذهب الجميع إلى بيوتهم يستعدون لاستقبال عيد الفطر، لكن عيون حراس الوطن لم تنم أو تغفلَّ عن حقَّ شهيد الحق والواجب الوطني النقيب عمر ياسر عبد السلام، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي ارتوت الأرض بدمائه دفاعًا عن عمله وواجبه على يد عناصر إجرامية سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد» وأطلقوا النيران على النقيب حال مطاردتهم لإعادة السيارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
غرق

انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
غرق

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
غرق

غرق طالب جامعي في ترعة أمام كلية الآداب بالشرقية

لقي طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم السبت؛ غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة «بحر مويس» أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما تبين نزول الطالب للاستحمام بسبب حرارة الجو المرتفعة، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «بحر مويس» أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
غرق

انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترع بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثث لأشخاص غرقوا في ترعة بمركز وادي النطرون، وكفر الدوار، منهم اثنين غرقا هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق داخل بيارة بمزرعة بالكيلو 108، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الله عوض رئيس مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين الجثة لـ"أحمد س. م." 14 عاما، من قرية ديبة رشيد، وتم انتشالها، ونقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org