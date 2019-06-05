رياضة

ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
رونالدو
رونالدو
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
المباراة شهدت قمة الإثارة عندما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لسويسرا في الشوط الثاني من المباراة، وفضل استمرار اللعب، قبل أن يحتسب عقبها، ركلة جزاء لصالح منتخب البرتغال، الهجمة المرتدة نفسها. وبعد المشاورة مع حكام تقنية الفيديو، وذهاب حكم الساحة لرؤية الإعادة الخاصة باعتداء نيلسون سيميدو، ظهير البرتغال،
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الترجى-التونسى (3)

في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

تقارير: إعادة لقاء الترجي والوداد في جنوب إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، بعد كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل. وأشارت صحيفة 360 LE المغربية، إلى أن المكتب التنفيذي للكاف قرر إعادة المباراة النهائية وتجريد فريق الترجي الرياضي التونسي من لقبه وإعادة الكأس والميداليات إلى الكاف، وانتظار تحديد الموعد النهائي للمباراة وذلك سيتم تحديده لاحقًا.
أشرف توفيق

استبعاد 4 لاعبين.. مذبحة جديدة في الأهلي

قرر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الاستغناء عن الرباعي مصطفى الشافعي ومصطفى مشعل وكريم الدهشان والأسترالي تود أوبرين لاعبي الفريق في إطار التعديلات التي يقودها المدير الفني الجديد على الفريق قبل بداية الموسم الجديد، بعد الخطة التي وضعتها إدارة النشاط الرياضي بالأهلي بسبب حالة التخبط والفشل الفني والإداري بالفرق الجماعية وأبرزها فرق السلة وكرة اليد للرجال. وتعاقد الأهلي مع ثلاثة لاعبين بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، وهم محمود الشرشابي ومحمد عزت لاعبا فريق الشرقية للدخان، وأحمد مصطفى عمارة من فريق سبورتنج.
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منتخب-البرتغال (2)

صدام بين البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم

يحتضن ملعب أفونسو هنريكيس، بمدينة جويماريش البرتغالية، لقاء البرتغال أمام سويسرا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، ويقود كريستيانو رونالدو البرتغال في نصف نهائي النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية على أرضه، محاولا مع مواهب جديدة منح بلاده لقبا جديدا بعد كأس أوروبا 2016، وهذه البطولة العاشرة التي يخوضها رونالدو مع البرتغال منذ كأس أوروبا 2004، لكن هدفه الأخير يعود إلى مباراة المغرب (1-0) في مونديال روسيا 2018 وحمل الرقم 85 دوليا في 156 مباراة.
ميسى

ميسي يفتح النار على ريال مدريد والسبب رونالدو

أشاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مشدّدا على تأثر الدوري الإسباني، ونادي ريال مدريد بمغادرة "الدون" في الصيف الماضي نحو السيدة العجوز، حيث علق "البرغوث" في تصريحات عبر قناة "فوكس سبورت": "ريال مدريد كان أكثر أهمية وأقوى مع رونالدو، لقد قلت ذلك قبل بداية الموسم، قلت إن ريال مدريد سوف يفتقد رونالدو، لأن أي فريق سيشعر بفقدان لاعب مثله يُسجل 50 هدفا في الموسم، غضبوا مني، لكن ذلك هو الواقع"، واعترف ميسي بافتقاده كريستيانو رونالدو.
جولين-لوبيتيجي

لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
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