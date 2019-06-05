ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

رونالدو

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

المباراة شهدت قمة الإثارة عندما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لسويسرا في الشوط الثاني من المباراة، وفضل استمرار اللعب، قبل أن يحتسب عقبها، ركلة جزاء لصالح منتخب البرتغال، الهجمة المرتدة نفسها. وبعد المشاورة مع حكام تقنية الفيديو، وذهاب حكم الساحة لرؤية الإعادة الخاصة باعتداء نيلسون سيميدو، ظهير البرتغال،