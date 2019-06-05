كورنيش وطفطف.. العيد في مطروح «شكل تاني» (صور)

تحرير:محمد العمدة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

الاحتفال بعيد الفطر في مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، توافدا وإقبالا كبيرًا من أهالي المدينة على الكورنيش والحدائق والنوادي والملاهي للاستمتاع بأجواء العيد وسط طبيعة ساحرة، كما توافد العديد من المصطافين على المدينة للاستمتاع بعطلة العيد، جاء ذلك وسط حالة من الفرحة والبهجة وانتشار باعة البلالين والباعة المتجولين على الشواطئ لبيع الآيس كريم والفشار وغيرهما من المُسليات. «التحرير» رصدت أبرز المشاهد في أول أيام العيد على كورنيش مدينة مرسى مطروح، والتي جاءت كالتالي:

طفطف يُعد الطفطف من الألعاب التي يفضلها أهالي وزوار مطروح، فهو عبارة عن قطار على شكل لعبة كبيرة يسير على طول الكورنيش ويتوافد عليه مئات الأسر والأهالي للاستمتاع بالكورنيش. كورنيش ويفضل عدد كبير من الأهالي والزوار الجلوس على كورنيش مرسى مطروح، لقضاء عطلة العيد وهم يتناولون اللب والترمس والمُسليات المختلفة