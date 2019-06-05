عريس العريش.. المنوفية تزف الشهيد عمر القاضي إلى السماء

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

الشهيد عمر القاضي

شيع الآلاف من أهالي ساقية المنقدي وقرى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مسا الأربعاء، جنازة الشهيد الملازم شرطة عمر إبراهيم كمال القاضي، 24 عاما، الذى استشهد في أثناء تأديته الواجب الوطنى بشمال سيناء صباح اليوم هو وكل أفراد الكمين. وفي موكب جنائزي مهيب، تقدم المشيعين العديد من القيادات الأمنية منهم مساعد مدير أمن المنوفية والعميد محمد حسنين مأمور مركز شرطة أشمون واللواء جمال الخشن واللواء هاني السعيد ورجال مباحث أشمون بقيادة العميد محمد علي مفتش المباحث والعميد نوح مقلد مدير العلاقات العامه والإعلام بمديرية أمن المنوفية، وغريهم.

عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، بعد أداء صلاة الجنازة بقرية ساقية المنقدي مركز أشمون ودفن جثمانه بمدافن العائلة في القرية. تحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، وردد المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب، قائلين: " لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله "، و"الله أكبر.. الله أكبر"، و"لا إله إلا الله..