في أول أيام العيد.. المياه تبتلع 8 غرقى في المحافظات

أول حالة وفاة كانت من نصيب الدقهلية وشابان غرقا في مصيف بلطيم بينما عثر على جثة شاب مجهول الهوية في بني سويف وفي دمياط غرق شاب كان على متن مركب وتم إنقاذ أصدقائه.
لم يمر يوم العيد دون أن يشهد عددًا من حالات الغرق، ما بين أطفال وشباب، ّذ يحرص المواطنون على الذهاب إلى الشواطئ ونهر النيل هربا من حرارة الجو، واستمتاعا باحتفالات العيد، لكن فرحتة تلك الأاسر تتبدد بفقدان أحد أفرادها، فتفسد أجواء العيد.
وشهدت بعض المحافظات وفاة 8 حالات غرقا فى المياه، وكانت أولى تلك الحالات في محافظة الدقهلية، التي شهدت غرق شاب، بينما شهدت كل من محافظات قنا ودمياط وبني سويف حالة غرق واحدة لكل منهم، فيما شهد مصيف بلطيم حالتي غرق لشابين، وغرق طفلان في مياه النيل بمحافظة سوهاج.
الدقهلية
في الدقهلية، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي باستقبال جثة شاب يدعى السيد عادل طلعت 16 عاما، ومقيم بمركز شربين بعد أن لقي مصرعه غرقا في مصيف جمصة، وذلك لعدم إجادته السباحة.
قنا
وفي
الدقهلية
في الدقهلية، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي باستقبال جثة شاب يدعى السيد عادل طلعت 16 عاما، ومقيم بمركز شربين بعد أن لقي مصرعه غرقا في مصيف جمصة، وذلك لعدم إجادته السباحة.
قنا
وفي محافظة قنا، لقي محمد حسين شوقي، 17 عاما، طالب، مصرعه غرقا في نهر النيل أثناء السباحة هربا من حرارة الجو، بينما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة، من عمليات التمشيط والبحث في مياه النهر لانتشال الجثة قبل أن تجرفها مياه النهر إلي منطقة بعيدة وتسليمها لذويها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
دمياط
وفي دمياط، ذهب حسام إبراهيم صاحب الـ24 عاما، والذى يعمل سائقا، بصحبة 3 من أصدقائه للتنزه بمركب قبل أن يغرق المركب في مصرف تفتيش السرو العمومى، أمام قرية الإسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من إنقاذ أصدقائه وانتشال جثته، وتبين من التقرير الطبى الظاهرى أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.
بني سويف
الحال في بني سويف لم يكن بالأفضل، حيث تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد عمرو عطية، مدير الحماية المدنية يفيد بانتشال جثة شاب، إذ تمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية من انتشال جثته وتبين أنه شاب عشريني مجهول الهوية غرق فى مياه نهر النيل بمدينة بنى سويف العاصمة أمام مبنى الرقابة الإدارية، لايحمل بطاقة رقم قومي، وتم نقل الجثة إلي مستشفى بنى سويف التخصصي.
مصيف بلطيم
أسامة سعيد الجيزاوى، وأمين محمد شعبان.. شابان يبلغان من العمر 17 عامًا، من مدينة كفر الشيخ، قررا الذهاب إلى مصيف بلطيم للاستحمام هربًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، فلقيا مصرعهما.
تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزة بشاطئ مصيف بلطيم جثتين لشابين من مدينة كفر الشيخ غرقا في البحر في أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وتبين من التحريات الأولية التي أجراها رئيس مباحث البرلس ومعاونوه أنه في أثناء سباحتهما في مياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم وصلا إلى منطقة عميقة، ثم عجزا عن السباحة، وهو ما تسبب في غرقهما، وتم نقل الجثتين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم المركزى.
سوهاج
وفي سوهاج، غرق طفلان أحدهما من مركز أخميم، يبلغ من العمر 13 عاما، ويقيم بناحية قرية نيدة، أثناء استحمامه في النيل لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي.
بيما غرق طفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته، وتم نقلها لمستشفى البلينا المركزي.
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