جريمة

في أول أيام العيد.. المياه تبتلع 8 غرقى في المحافظات

أول حالة وفاة كانت من نصيب الدقهلية وشابان غرقا في مصيف بلطيم بينما عثر على جثة شاب مجهول الهوية في بني سويف وفي دمياط غرق شاب كان على متن مركب وتم إنقاذ أصدقائه.
تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
غريق _ أرشيفية
غريق _ أرشيفية
لم يمر يوم العيد دون أن يشهد عددًا من حالات الغرق، ما بين أطفال وشباب، ّذ يحرص المواطنون على الذهاب إلى الشواطئ ونهر النيل هربا من حرارة الجو، واستمتاعا باحتفالات العيد، لكن فرحتة تلك الأاسر تتبدد بفقدان أحد أفرادها، فتفسد أجواء العيد. وشهدت بعض المحافظات وفاة 8 حالات غرقا فى المياه، وكانت أولى تلك الحالات في محافظة الدقهلية، التي شهدت غرق شاب، بينما شهدت كل من محافظات قنا ودمياط وبني سويف حالة غرق واحدة لكل منهم، فيما شهد مصيف بلطيم حالتي غرق لشابين، وغرق طفلان في مياه النيل بمحافظة سوهاج.
الدقهلية في الدقهلية، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي باستقبال جثة شاب يدعى السيد عادل طلعت 16 عاما، ومقيم بمركز شربين بعد أن لقي مصرعه غرقا في مصيف جمصة، وذلك لعدم إجادته السباحة. قنا  وفي
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الشهيد-عمر-القاضى (1)

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
غرق

مصيف بلطيم يبتلع شخصين في أول أيام العيد

تمكنت قوات الإنقاذ بمصيف بلطيم، بمساعدة الأهالى، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في مصيف بلطيم هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، في أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزة بشاطئ مصيف بلطيم بانتشال جثتين لشابين من مدينة كفر الشيخ غرقا في مصيف بلطيم في أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
غرق

انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جثة (5)

يئست من المرض.. انتحار مسنة من الدور الخامس بالبحيرة

شهدت منطقة نادي المعلمين في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًّا، عندما انتحرت ربة منزل في أول أيام العيد بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها في الطابق الخامس، ليأسها من المرض. وسقطت "منى .م .أ" 65 سنة، على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام، لكنها توفيت قبل وصولها، فيما انتدب فريق من النيابة العامة بقسم دمنهور لمعاينة الحادث، وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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جثة

جثة أب وحجارة في شوال.. جريمة «حربي وصباح» بسوهاج

سنوات عاشها "حامد" الذي تخطى الخمسين من عمره يعامل نجليه معاملة قاسية، ضرب مبرح وتعاطٍ للمخدرات حتى أصاب الابن وشقيقته اليأس، وقررا وضع حد لتلك المأساة بعد أن ضاقا ذرعا بتصرفاته وجلسا يفكران في خطة الخلاص من الأب القاسي، وصنعا من أنفسهما "القاضي والجلاد" وتحولا لشيطانين بديلا عن الشيطان الذي صفد في شهر الرحمة، وتوليا مهمة "الوسوسة"، بعدما تجرد كلاهما من معاني الرحمة لينتهي الحال بوالدهما جثة في قاع النيل، وصار قلباهما كالحجارة التي وضعاها بجوار جثته حتى لا تطفو على سطح النهر.
حملات-ازاله (4)

الداخلية تنتصر لهيبة الدولة بإزالة تعديات 4 محافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها والتأكيد على هيبة الدولة ومبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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