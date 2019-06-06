في أول أيام العيد.. المياه تبتلع 8 غرقى في المحافظات

أول حالة وفاة كانت من نصيب الدقهلية وشابان غرقا في مصيف بلطيم بينما عثر على جثة شاب مجهول الهوية في بني سويف وفي دمياط غرق شاب كان على متن مركب وتم إنقاذ أصدقائه.

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص

غريق _ أرشيفية

لم يمر يوم العيد دون أن يشهد عددًا من حالات الغرق، ما بين أطفال وشباب، ّذ يحرص المواطنون على الذهاب إلى الشواطئ ونهر النيل هربا من حرارة الجو، واستمتاعا باحتفالات العيد، لكن فرحتة تلك الأاسر تتبدد بفقدان أحد أفرادها، فتفسد أجواء العيد. وشهدت بعض المحافظات وفاة 8 حالات غرقا فى المياه، وكانت أولى تلك الحالات في محافظة الدقهلية، التي شهدت غرق شاب، بينما شهدت كل من محافظات قنا ودمياط وبني سويف حالة غرق واحدة لكل منهم، فيما شهد مصيف بلطيم حالتي غرق لشابين، وغرق طفلان في مياه النيل بمحافظة سوهاج.

الدقهلية في الدقهلية، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي باستقبال جثة شاب يدعى السيد عادل طلعت 16 عاما، ومقيم بمركز شربين بعد أن لقي مصرعه غرقا في مصيف جمصة، وذلك لعدم إجادته السباحة. قنا وفي