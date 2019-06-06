رسميًا.. الكاف يعلن إعادة لقاء الترجي والوداد

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

أحمد أحمد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، وأعلن الكاف، في بيان له، قبل قليل، عبر موقعه الرسمي، قراره الذي طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذي أقيم على يومين في باريس. وتوّج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

وأوضح بيان الكاف أن مباراة النهائي لم تكتمل، كما أن الاشتراطات الخاصة بالأمان لم يتم تنفيذها، ومن ثم سيتم إعادتها خارج الأراضي التونسية، على أن يتحدد موعد ومكان لقاء الإياب لاحقا. وطالب الكاف فى ختام بيانه نادي الترجي بإعادة الكأس، والميداليات الذهبية، التي تم تسليمها عقب انتهاء المباراة، بمجرد إبلاغه