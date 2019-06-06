رياضة

رسميًا.. الكاف يعلن إعادة لقاء الترجي والوداد

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص
أحمد أحمد
أحمد أحمد
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، وأعلن الكاف، في بيان له، قبل قليل، عبر موقعه الرسمي، قراره الذي طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذي أقيم على يومين في باريس. وتوّج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
وأوضح بيان الكاف أن مباراة النهائي لم تكتمل، كما أن الاشتراطات الخاصة بالأمان لم يتم تنفيذها، ومن ثم سيتم إعادتها خارج الأراضي التونسية، على أن يتحدد موعد ومكان لقاء الإياب لاحقا. وطالب الكاف فى ختام بيانه نادي الترجي بإعادة الكأس، والميداليات الذهبية، التي تم تسليمها عقب انتهاء المباراة، بمجرد إبلاغه
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رونالدو - البرتغال‎

ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
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في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".
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تقارير: إعادة لقاء الترجي والوداد في جنوب إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، بعد كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل. وأشارت صحيفة 360 LE المغربية، إلى أن المكتب التنفيذي للكاف قرر إعادة المباراة النهائية وتجريد فريق الترجي الرياضي التونسي من لقبه وإعادة الكأس والميداليات إلى الكاف، وانتظار تحديد الموعد النهائي للمباراة وذلك سيتم تحديده لاحقًا.
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تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
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beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
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تقارير مغربية: قرار الكاف النهائي الأربعاء

نشرت بعض التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر تأجيل قراره بشأن أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي لغد الأربعاء، بسبب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الثلاثاء في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم وتشير كل الأخبار التي تتعلق بهذه الأزمة إلى احتمالية إعادة المباراة بملعب محايد بين الترجي والوداد بعد المهزلة التي تعرض لها الفريق الأحمر يوم الجمعة الماضي على ملعب رادس في تونس.
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مستشار الكاف يكشف موعد حسم أزمة نهائي دوري الأبطال

أكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن القرارات الخاصة بملف مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي سيتم إعلانها بصفة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، وعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي، اجتماعًا طارئًا بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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