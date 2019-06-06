سلاحنا كتير ورجالتنا أكتر.. رسالة صديق الشهيد عمر القاضي

تحرير:محمد عودة ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

الشهيد عمر القاضي

أكد أحد أصدقاء الملازم أول عمر القاضى، الذى استشهد في أثناء أدائه واجبه الوطنى بشمال سيناء، صباح الأربعاء، أنه ليس حزينا على صديقه، لأنه مات شهيدا. وكتب محمد عامر، وهو ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «يا جدعان حاجة أخيرة، الناس اللى مكلمانى تعزينى، أنا مش زعلان، أخويا شهيد، يا بخته والله، محدش يزعل أو يتنكد، عيدوا وانبسطوا بجد، عمر مات وفيه ضباط وعساكر بتجهز دلوقتى عشان تستلم الكمين مكانه، ولو ماتوا، هيستلمه غيرهم وغيرهم، وممكن أخوك أو ابنك فى يوم يقف مكان عمر».

وأضاف صديق الشهيد: «أنا المأموريه الجايه فى سيناء، وسلاحنا كتير وعساكرنا ورجالتنا أكتر، وورانا شعب مؤمن بينا».وتابع صديق الشهيد: «الخلاصه إن إحنا مش هنخلص ومش هننكسر، والشعب المصرى هيفضل مسنود بينا زى ما إحنا مسنودين بيه، بس لو فى يوم شوفت صورتهم قول شكرا ياللى ضحيتوا عشانا».واختتم: «أنا عارف إن (...)