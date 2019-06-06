لقطات حية لتعامل الشرطة مع منفذي حادث كمين العريش

تحرير:محمد عودة ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ ص

قوات الشرطة - أرشيفية

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» لقطات مصورة تظهر تعامل الأجهزة الأمنية مع منفذى هجوم كمين العريش، وهو ما أسفر عن مصرع 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

ووفقا لبيان الداخلية، فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين». وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استشهاد 8 من رجالها فى