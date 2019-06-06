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لقطات حية لتعامل الشرطة مع منفذي حادث كمين العريش

تحرير:محمد عودة ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ ص
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
عرضت فضائية «إكسترا نيوز» لقطات مصورة تظهر تعامل الأجهزة الأمنية مع منفذى هجوم كمين العريش، وهو ما أسفر عن مصرع 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
ووفقا لبيان الداخلية، فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين». وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استشهاد 8 من رجالها فى
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الشهيد-عمر-القاضى

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
الشهيد-عمر-القاضى

سلاحنا كتير ورجالتنا أكتر.. رسالة صديق الشهيد عمر القاضي

أكد أحد أصدقاء الملازم أول عمر القاضى، الذى استشهد في أثناء أدائه واجبه الوطنى بشمال سيناء، صباح الأربعاء، أنه ليس حزينا على صديقه، لأنه مات شهيدا. وكتب محمد عامر، وهو ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «يا جدعان حاجة أخيرة، الناس اللى مكلمانى تعزينى، أنا مش زعلان، أخويا شهيد، يا بخته والله، محدش يزعل أو يتنكد، عيدوا وانبسطوا بجد، عمر مات وفيه ضباط وعساكر بتجهز دلوقتى عشان تستلم الكمين مكانه، ولو ماتوا، هيستلمه غيرهم وغيرهم، وممكن أخوك أو ابنك فى يوم يقف مكان عمر».
الشهيد-عمر-القاضى

عريس العريش.. المنوفية تزف الشهيد عمر القاضي إلى السماء

شيع الآلاف من أهالي ساقية المنقدي وقرى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مسا الأربعاء، جنازة الشهيد الملازم شرطة عمر إبراهيم كمال القاضي، 24 عاما، الذى استشهد في أثناء تأديته الواجب الوطنى بشمال سيناء صباح اليوم هو وكل أفراد الكمين. وفي موكب جنائزي مهيب، تقدم المشيعين العديد من القيادات الأمنية منهم مساعد مدير أمن المنوفية والعميد محمد حسنين مأمور مركز شرطة أشمون واللواء جمال الخشن واللواء هاني السعيد ورجال مباحث أشمون بقيادة العميد محمد علي مفتش المباحث والعميد نوح مقلد مدير العلاقات العامه والإعلام بمديرية أمن المنوفية، وغريهم.
كمين-العريش

مقتل 14 إرهابيا.. «الداخلية» تثأر لشهداء العريش

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن رجال الأمن بوزارة الداخلية، تتبعوا مسار منفذي حادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في حي المساعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين،
اقرأ المزيد من الأخبار
الشهيد-عمر-القاضى

سلاحنا كتير ورجالتنا أكتر.. رسالة صديق الشهيد عمر القاضي

أكد أحد أصدقاء الملازم أول عمر القاضى، الذى استشهد في أثناء أدائه واجبه الوطنى بشمال سيناء، صباح الأربعاء، أنه ليس حزينا على صديقه، لأنه مات شهيدا. وكتب محمد عامر، وهو ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «يا جدعان حاجة أخيرة، الناس اللى مكلمانى تعزينى، أنا مش زعلان، أخويا شهيد، يا بخته والله، محدش يزعل أو يتنكد، عيدوا وانبسطوا بجد، عمر مات وفيه ضباط وعساكر بتجهز دلوقتى عشان تستلم الكمين مكانه، ولو ماتوا، هيستلمه غيرهم وغيرهم، وممكن أخوك أو ابنك فى يوم يقف مكان عمر».
كمين-العريش

مقتل 14 إرهابيا.. «الداخلية» تثأر لشهداء العريش

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن رجال الأمن بوزارة الداخلية، تتبعوا مسار منفذي حادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في حي المساعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين،
سوق-السيارات-تصوير-شيماء-سيد (6)

حقيقة فرض غرامة على انتهاء رخصة قيادة السيارات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، بشأن إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف، موضحا أنه تواصل مع وزارة الداخلية التى نفت الأمر تماما، قائلة: "قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدى السيارات، من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون".
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