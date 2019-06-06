رئيس الحكومة التونسية ينتقد قرارات الكاف

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص

يوسف الشاهد - رئيس الحكومة التونسية

علق يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بإعادة لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى. وكتب الشاهد منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث انتقد فيه القرار، لاسيما الملاحظات القارية حول الأمن التونسى. وجاء فى منشور الشاهد: «إثر مهزلة الكاف.. تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به فى العالم ومن يشكك فى أمن تونس يتحمل مسؤوليته.. تحية لجمهور الترجى على انضباطه فى المباراة الأخيرة.. لن نسلم فى حق الترجى وفى حق أى جمعية تونسية.. التوانسة يد واحدة».

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس. وأعلن الكاف، في بيان له، عبر موقعه الرسمي، قراره الذى طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذى أقيم على يومين فى باريس. وتوّج الترجى بطلا لدورى أبطال إفريقيا،