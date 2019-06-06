رياضة

رئيس الحكومة التونسية ينتقد قرارات الكاف

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص
يوسف الشاهد - رئيس الحكومة التونسية
يوسف الشاهد - رئيس الحكومة التونسية
علق يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بإعادة لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى. وكتب الشاهد منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث انتقد فيه القرار، لاسيما الملاحظات القارية حول الأمن التونسى. وجاء فى منشور الشاهد: «إثر مهزلة الكاف.. تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به فى العالم ومن يشكك فى أمن تونس يتحمل مسؤوليته.. تحية لجمهور الترجى على انضباطه فى المباراة الأخيرة.. لن نسلم فى حق الترجى وفى حق أى جمعية تونسية.. التوانسة يد واحدة».
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس. وأعلن الكاف، في بيان له، عبر موقعه الرسمي، قراره الذى طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذى أقيم على يومين فى باريس. وتوّج الترجى بطلا لدورى أبطال إفريقيا،
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أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

رسميًا.. الكاف يعلن إعادة لقاء الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، وأعلن الكاف، في بيان له، قبل قليل، عبر موقعه الرسمي، قراره الذي طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذي أقيم على يومين في باريس. وتوّج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
رونالدو - البرتغال‎

ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
الترجى-التونسى (3)

في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".
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الاتحاد-الافريقي

مستشار الكاف يكشف موعد حسم أزمة نهائي دوري الأبطال

أكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن القرارات الخاصة بملف مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي سيتم إعلانها بصفة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، وعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي، اجتماعًا طارئًا بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أحمد أحمد رئيس الكاف

ماركا: الكاف أضاع على مصر 20 مليون دولار!

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يواجه اتهامات جديدة، بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها الاتحاد حاليًا بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن هناك صراعًا جديدًا قد يلقي بظلاله فوق سماء «الكاف» بسبب عدم رفع المقابل المادي لحقوق البث لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، على الرغم من زيادة 20 مباراة على عدد المباريات بالنسخ الماضية للبطولة.
الوداد-والترجى-التونسى (1)

آس: نهائي دوري الأبطال سيعاد في بلد محايد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في طريقه لإعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال، ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الاتحاد المغربي تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غدًا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وأضاف أن الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد المباراة في بلد محايد وفي مباراة فاصلة، وستقرر لجنة الطواريء ذلك غدًا والملعب المحايد غالبًا سيكون في فرنسا وإن كان هناك ترشيح لبعض دول الخليج والجزائر مع إقامتها بدون جمهور لتفادي أعمال الشغب.
جهاد-جريشة

الظلم وحش.. تعليقات النجوم على عقوبة جهاد جريشة

دعم العديد من نجوم الرياضة، الحكم المونديالي جهاد جريشة، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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