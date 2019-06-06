جريمة

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
الشهيد عمر القاضي
الشهيد عمر القاضي
أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
وتابع البيان أن ذلك أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استشهاد 8 من رجالها فى هجوم إرهابى استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان
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غرق

مصيف بلطيم يبتلع شخصين في أول أيام العيد

تمكنت قوات الإنقاذ بمصيف بلطيم، بمساعدة الأهالى، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في مصيف بلطيم هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، في أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزة بشاطئ مصيف بلطيم بانتشال جثتين لشابين من مدينة كفر الشيخ غرقا في مصيف بلطيم في أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
غرق

انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جثة (5)

يئست من المرض.. انتحار مسنة من الدور الخامس بالبحيرة

شهدت منطقة نادي المعلمين في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًّا، عندما انتحرت ربة منزل في أول أيام العيد بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها في الطابق الخامس، ليأسها من المرض. وسقطت "منى .م .أ" 65 سنة، على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام، لكنها توفيت قبل وصولها، فيما انتدب فريق من النيابة العامة بقسم دمنهور لمعاينة الحادث، وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

من الاستشهاد للقصاص.. آخر 3 ساعات في ملحمة ضابط الشرقية

بينما يُسدلَّ الليل أستاره على قرية «كفر جمعة» في مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ذهب الجميع إلى بيوتهم يستعدون لاستقبال عيد الفطر، لكن عيون حراس الوطن لم تنم أو تغفلَّ عن حقَّ شهيد الحق والواجب الوطني النقيب عمر ياسر عبد السلام، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي ارتوت الأرض بدمائه دفاعًا عن عمله وواجبه على يد عناصر إجرامية سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد» وأطلقوا النيران على النقيب حال مطاردتهم لإعادة السيارة.
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خلية-العريش-الارهابية‎ (13)

نيابة أمن الدولة تعاين شقتى خليتي «أكتوبر والشروق»

باشرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعتي تبادل إطلاق النار بين عدد من العناصر الإرهابية وقوات الشرطة في شقتين بمنطقتى الشروق و6 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، ومن المقرر أن تجري النيابة معاينة لمسرح الأحداث، للوقوف على التفاصيل والملابسات كاملة، فيما صرحت النيابة بدفن جثامين القتلى، واستعجال تقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم، وحرزت النيابة المضبوطات التي عثرت عليها بحيازة المتهمين.
منطقة-السحر-والجمال (3)

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في مداهمة لوكر «أم قمر»

تمكنت مجموعات العمل بوزارة الداخلية من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالظهير الصحراوي في منطقة "أم قمر" على بعد 12 كيلو مترا من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بدائرة مركز شرطة فايد، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائي بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.
ارهابى

إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن متهمي الإرهاب للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من محام بالنقض والدستورية العليا -المقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية- طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وأكد المحامي في دعواه أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية نجحت بفضل يقظة أفرادها في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية والقبض على قيادات وكوادر تلك الجماعات.
وزارة-الداخلية

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ46 مليونا خلال أسبوع

كثيرة هي النتائج الإيجابية التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال أسبوع من خلال استهداف كافة صور الخروج عن القانون خلال أسبوع، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، إذ شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية من خلال استهداف بؤر إجرامية.
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