«الصحة السودانية» تكشف أعداد قتلى اعتصام الخرطوم
تحرير:وكالات
٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص
أحداث السودان - أرشيفية
نفى الدكتور سليمان عبدالجبار، وكيل وزارة الصحة السودانية، ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، قد بلغت 100 شخص.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، عن وكيل وزارة الصحة تأكيده أن العدد لم يتجاوز 46 شخصا.
وأوضح وكيل وزارة الصحة السودانية أن العملية التى قامت بها القوات المشتركة لتنظيف منطقة كولمبيا وما تبعها من إجراءات لم يقع فيها سوى بضعة قتلى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع الأحداث ميدانيا فى المسارح وستبلغ التفاصيل للرأى العام لحظة بلحظة.
وجاءت تصريحات وكيل وزارة الصحة السودانية بعدما قال مسعفون على صلة بـ«المعارضة السودانية» إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن عدد القتلى الذين سقطوا في عملية يوم الإثنين والاضطرابات التي أعقبتها ارتفع إلى 108 قتلى وأنهم يتوقعون
وجاءت تصريحات وكيل وزارة الصحة السودانية بعدما قال مسعفون على صلة بـ«المعارضة السودانية» إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن عدد القتلى الذين سقطوا في عملية يوم الإثنين والاضطرابات التي أعقبتها ارتفع إلى 108 قتلى وأنهم يتوقعون زيادة العدد.
كما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل.
وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» مساء الأربعاء: «تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة».
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