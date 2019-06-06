«الصحة السودانية» تكشف أعداد قتلى اعتصام الخرطوم

تحرير:وكالات ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص

أحداث السودان - أرشيفية

نفى الدكتور سليمان عبدالجبار، وكيل وزارة الصحة السودانية، ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، قد بلغت 100 شخص. ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، عن وكيل وزارة الصحة تأكيده أن العدد لم يتجاوز 46 شخصا. وأوضح وكيل وزارة الصحة السودانية أن العملية التى قامت بها القوات المشتركة لتنظيف منطقة كولمبيا وما تبعها من إجراءات لم يقع فيها سوى بضعة قتلى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع الأحداث ميدانيا فى المسارح وستبلغ التفاصيل للرأى العام لحظة بلحظة.

وجاءت تصريحات وكيل وزارة الصحة السودانية بعدما قال مسعفون على صلة بـ«المعارضة السودانية» إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن عدد القتلى الذين سقطوا في عملية يوم الإثنين والاضطرابات التي أعقبتها ارتفع إلى 108 قتلى وأنهم يتوقعون