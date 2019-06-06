تفحم شخص في حريق التهم 3 وحدات سكنية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ ص

السيطرة على حريق - أرشيفية

لقى شخص مصرعه، إثر حريق مروع شب فى 3 وحدات سكنية بعمارات الأوقاف فى مدينة كفر الشيخ، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطؤة على النيران وإخماد الحريق. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن إشارة وردت من إدارة شرطة النجدة باشتعال النيران فى عمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ، على مقربة من مسجد أباظة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، بإشراف العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.وامتدت النيران التى اندلعت فى إحدى الوحدات السكنية، نتيجة ماس كهربائى، إلى وحدتين سكنيتين مجاورتين لها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.وأسفر الحريق عن وفاة «هشام. ع»، 47 سنة، متفحما، كما نتج عنه تفحم الوحدات السكنية واشتعال