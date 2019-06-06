جريمة

تفحم شخص في حريق التهم 3 وحدات سكنية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ ص
السيطرة على حريق - أرشيفية
السيطرة على حريق - أرشيفية
لقى شخص مصرعه، إثر حريق مروع شب فى 3 وحدات سكنية بعمارات الأوقاف فى مدينة كفر الشيخ، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطؤة على النيران وإخماد الحريق. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن إشارة وردت من إدارة شرطة النجدة باشتعال النيران فى عمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ، على مقربة من مسجد أباظة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، بإشراف العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
كما تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.وامتدت النيران التى اندلعت فى إحدى الوحدات السكنية، نتيجة ماس كهربائى، إلى وحدتين سكنيتين مجاورتين لها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.وأسفر الحريق عن وفاة «هشام. ع»، 47 سنة، متفحما، كما نتج عنه تفحم الوحدات السكنية واشتعال
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الشهيد-عمر-القاضى

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
غرق

في أول أيام العيد.. المياه تبتلع 8 غرقى في المحافظات

لم يمر يوم العيد دون أن يشهد عددًا من حالات الغرق، ما بين أطفال وشباب، ّذ يحرص المواطنون على الذهاب إلى الشواطئ ونهر النيل هربا من حرارة الجو، واستمتاعا باحتفالات العيد، لكن فرحتة تلك الأاسر تتبدد بفقدان أحد أفرادها، فتفسد أجواء العيد. وشهدت بعض المحافظات وفاة 8 حالات غرقا فى المياه، وكانت أولى تلك الحالات في محافظة الدقهلية، التي شهدت غرق شاب، بينما شهدت كل من محافظات قنا ودمياط وبني سويف حالة غرق واحدة لكل منهم، فيما شهد مصيف بلطيم حالتي غرق لشابين، وغرق طفلان في مياه النيل بمحافظة سوهاج.
الشهيد-عمر-القاضى (1)

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
غرق

مصيف بلطيم يبتلع شخصين في أول أيام العيد

تمكنت قوات الإنقاذ بمصيف بلطيم، بمساعدة الأهالى، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في مصيف بلطيم هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، في أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزة بشاطئ مصيف بلطيم بانتشال جثتين لشابين من مدينة كفر الشيخ غرقا في مصيف بلطيم في أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
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اموال-نقود (3)

«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
حادث-تصادم

إصابة 24 شخصا في 13 حادثا بكفر الشيخ

أصيب، اليوم الخميس، 24 شخصا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وذلك في 13 حادثا منفصلا في مراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبيلا، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال الساعات القليلة الماضية، وتنوعت الحوادث ما بين حوادث تصادم وحرائق وحالة غرق. وتلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا بوقوع 13 حادثا في جميع أنحاء المحافظة.
طعن-بالسكين

لخلاف على الميراث.. إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ

دفعت خلافات الميراث إماما وخطيبا بمحافظة كفر الشيخ إلى قتل شقيقه، بعدما اعتدى عليه وطعنه طعنات نافذة أفضت إلى موته. فعلى وقع أصوات استغاثة تشير إلى قيام شيخ بقتل شقيقه، انتبه أهالى عزبة التبع، التابعة لمركز سيدى سالم، الذين هرعوا لاستطلاع الأمر، فتبين أن مشاجرة جمعت «أسامة. م»، إمام وخطيب يعمل بالمكافأة، وشقيقه محمد، 35 سنة، بعد خلافات جمعتهما بسبب الميراث، إذ اختلفا على تقسيم تركة والدهم، فتدخل الأهالى لإنقاذ المجنى عليه الذى كان غارقا فى دمائه يصارع الموت بسبب تلك الطعنات القاتلة التى سددها شقيقه إليه، وتم نقله إلى المستشفى.
جثة

قاتل أمه بكفر الشيخ: طلبت مني أرجع مراتي الغضبانة

«طلبت منى أرجع مراتى الغضبانة مرة ثانية».. بتلك العبارة بدأت اعترافات قاتل والدته بكفر الشيخ، أمام مباحث قسم شرطة دسوق. وقال المتهم، خلال اعترافاته، إن خلافا يجمعه بزوجته، تركت على إثره مسكنهما منذ فترة، ما دعا والدته، ليلة الحادث، إلى مطالبته بأن يعيدها مرة أخرى، لكنه رفض، ولمعاناته من أزمة نفسية، يتردد بسببها على أحد الأطباء النفسيين منذ نحو سنتين، ألقى بها من بلكونة المنزل. بينما أفادت التحريات بأنه متهم فى 5 قضايا ما بين ضرب وبلطجة وسرقة، آخرهم القضية رقم 883 إدارى قسم شرطة دسوق «ضرب»، وأنه مهتز نفسيا، ويعالج لدى طبيب نفسى بالإسكندرية.
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