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في مثل هذا اليوم.. توفي محمود المليجي

تحرير:محمد عودة ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الفنان محمود المليجي
الفنان محمود المليجي
في مثل هذا اليوم 6 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1983: توفي الفنان محمود المليجي. وفي عام 1967: القوات الإسرائيلية تدخل القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصرح: لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى بابل. وفي عام 1982: الجيش الإسرائيلي بقيادة أرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل الأراضي اللبنانية حتى العاصمة بيروت.
وفي عام 2004: محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي بالمؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 سنة على أحكام المؤبد.وفي عام 1976: إندلاع اضطرابات سويتو في جمهورية جنوب إفريقياوفي عام 1933: افتتاح أول سينما للسيارات في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.وفي عام مقتل مصور البي بي سي في الرياض من قبل مسلحين بسيارة مسرعة أثناء
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محمد نجم.. هاجم عادل إمام وتبرأ من الفن بسبب «العري»

غادر الفنان محمد نجم، الحياة عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.. هو محمد محمد علي عوض، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق في الشرقية، متزوج من «يسرية» شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل.. بدأ مشواره بالانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، ووصف الأخير بأنه «كان بحرًا كوميديًا لا يجّف»، وتتلمذ على يديه، وأول أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية «موزة و3 سكاكين»، وأول بطولة مسرحية عام 1970 في «حاجة تلخبط» أمام نجوى سالم، و1971 شارك في أول أفلامه «حياة خطرة»، مع نبيلة عبيد وصلاح قابيل وحمدي غيث.
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4 أرقام مفاجئة في إيرادات أفلام عيد الفطر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا للفنان أمير كرارة، والممر للفنان أحمد عز، وسبع البرمبة للفنان رامز جلال، وحملة فرعون للفنان عمرو سعد ومحمد حسين للفنان محمد سعد"، وجاءت إيرادات أمس الإثنين في صالح فيلم «كازابلانكا» الذي احتل المركز الأول، وحقق مبلغ 65 ألفًا و19 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.
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شريف منير: فخور لمشاركتي في «الممر» ولم أتقاضَ أجرا

يتواجد الفنان شريف منير فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ويظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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في مثل هذا اليوم.. ولد نجيب سرور وتوفي خليل مطران

في مثل هذا اليوم 1 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الشاعر المصري نجيب سرور. وفي عام 1949: توفي الشاعر اللبناني خليل مطران. وفي عام 1926: ولدت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو. وفي عام 1980: المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها. وفي عام 1955: استقلال تونس. وفي عام 1959: صدور الدستور التونسي.
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في مثل هذا اليوم|ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

في مثل هذا اليوم 27 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1931: ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وفي عام 1332: ولد عبدالرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع. وفي عام 1873 توفي رفاعة الطهطاوي، أحد رموز النهضة العلمية في مصر، في عصر محمد علي. وفي عام 1498: البحار البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى الهند مكتشفا بذلك طريقا بحريا يمكن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.
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في مثل هذا اليوم.. توفي إسماعيل ياسين

في مثل هذا اليوم 24 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1972، توفي الممثل المصري الشهير إسماعيل ياسين. وفي عام 1218: غادرت الحملة الصليبية الخامسة عكا إلى مصر. وفي عام 1946: إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. وفي عام 2000: إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.
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في مثل هذا اليوم.. وُلِد الفنان عادل إمام

في مثل هذا اليوم 17 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1940، ولد الممثل المصرى عادل إمام. وفي عام 1805: محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. وفي عام 1896: الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد اغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح وأخيه جراح بن صباح الصباح.
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