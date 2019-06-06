في مثل هذا اليوم.. توفي محمود المليجي

تحرير:محمد عودة ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الفنان محمود المليجي

في مثل هذا اليوم 6 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1983: توفي الفنان محمود المليجي. وفي عام 1967: القوات الإسرائيلية تدخل القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصرح: لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى بابل. وفي عام 1982: الجيش الإسرائيلي بقيادة أرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل الأراضي اللبنانية حتى العاصمة بيروت.

وفي عام 2004: محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي بالمؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 سنة على أحكام المؤبد.وفي عام 1976: إندلاع اضطرابات سويتو في جمهورية جنوب إفريقياوفي عام 1933: افتتاح أول سينما للسيارات في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.وفي عام مقتل مصور البي بي سي في الرياض من قبل مسلحين بسيارة مسرعة أثناء