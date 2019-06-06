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الأرصاد: سقوط أمطار بهذه المناطق في ثاني أيام العيد

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
طقس ثاني أيام العيد
طقس ثاني أيام العيد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 23 36 شبين الكوم 24 36 طنطا 23
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قوات الشرطة - أرشيفية

لقطات حية لتعامل الشرطة مع منفذي حادث كمين العريش

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» لقطات مصورة تظهر تعامل الأجهزة الأمنية مع منفذى هجوم كمين العريش، وهو ما أسفر عن مصرع 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
الشهيد-عمر-القاضى

سلاحنا كتير ورجالتنا أكتر.. رسالة صديق الشهيد عمر القاضي

أكد أحد أصدقاء الملازم أول عمر القاضى، الذى استشهد في أثناء أدائه واجبه الوطنى بشمال سيناء، صباح الأربعاء، أنه ليس حزينا على صديقه، لأنه مات شهيدا. وكتب محمد عامر، وهو ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «يا جدعان حاجة أخيرة، الناس اللى مكلمانى تعزينى، أنا مش زعلان، أخويا شهيد، يا بخته والله، محدش يزعل أو يتنكد، عيدوا وانبسطوا بجد، عمر مات وفيه ضباط وعساكر بتجهز دلوقتى عشان تستلم الكمين مكانه، ولو ماتوا، هيستلمه غيرهم وغيرهم، وممكن أخوك أو ابنك فى يوم يقف مكان عمر».
الشهيد-عمر-القاضى

عريس العريش.. المنوفية تزف الشهيد عمر القاضي إلى السماء

شيع الآلاف من أهالي ساقية المنقدي وقرى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مسا الأربعاء، جنازة الشهيد الملازم شرطة عمر إبراهيم كمال القاضي، 24 عاما، الذى استشهد في أثناء تأديته الواجب الوطنى بشمال سيناء صباح اليوم هو وكل أفراد الكمين. وفي موكب جنائزي مهيب، تقدم المشيعين العديد من القيادات الأمنية منهم مساعد مدير أمن المنوفية والعميد محمد حسنين مأمور مركز شرطة أشمون واللواء جمال الخشن واللواء هاني السعيد ورجال مباحث أشمون بقيادة العميد محمد علي مفتش المباحث والعميد نوح مقلد مدير العلاقات العامه والإعلام بمديرية أمن المنوفية، وغريهم.
كمين-العريش

مقتل 14 إرهابيا.. «الداخلية» تثأر لشهداء العريش

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن رجال الأمن بوزارة الداخلية، تتبعوا مسار منفذي حادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في حي المساعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين،
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طقس (1)

حر غير مسبوق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
طقس-حر

حر غير مسبوق.. الأرصاد الجوية تعلن طقس 18 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
طقس (1)

الأرصاد تحذر من «شدة حرارة» طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شرقية.
طقس (1)

معتدل وحار وشديد الحرارة.. تعرف على طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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