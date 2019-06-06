جريمة

ثاني أيام العيد.. شوراع القاهرة والجيزة خالية ولا حوادث

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
وانتشر رجال المرور في مختلف المحاور والميادين بمختلف المحافظات تنفيذا لخطة الانتشار الموضوعة من اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على تحقيق أعلى معدلات سيولة مرورية، لا سيما بمحيط أماكن التجمعات والمتنزهات العامة والحدائق والمراسي النيلية. وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور
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حملات-ازاله (3)

شرطة المرافق في رحلة إزالة إشغالات 10 مناطق بالجيزة

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
سيارة -اسعاف

حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حريق

تفحم شخص في حريق التهم 3 وحدات سكنية بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، إثر حريق مروع شب فى 3 وحدات سكنية بعمارات الأوقاف فى مدينة كفر الشيخ، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطؤة على النيران وإخماد الحريق. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن إشارة وردت من إدارة شرطة النجدة باشتعال النيران فى عمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ، على مقربة من مسجد أباظة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، بإشراف العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
الشهيد-عمر-القاضى

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
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سيولة-مرورية -

إصابة 6 مواطنين فى حادثين بالطريق الإقليمي والسلام

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، باستثناء تكدسات مرورية على الطريق الدائرى الإقليمي بسبب انقلاب سيارة أجرة، تجاوز قائدها السرعات المقررة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، كما شهدت منطقة السلام تعطلا فى حركة المرور بسبب حادث مروري، صدمت خلاله سيارة مواطن أثناء محاولته عبور الطريق، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضري إثبات حالة بالواقعتين لإحالة كل منهما إلى النيابة المختصة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
المرور‎ (2)

حملات لكشف حالات التعاطي خلال القيادة قبل العيد

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية. واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.
.رادار-مرور

المرور تضبط 1756 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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