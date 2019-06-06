ثاني أيام العيد.. شوراع القاهرة والجيزة خالية ولا حوادث

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

سيولة مرورية

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.

وانتشر رجال المرور في مختلف المحاور والميادين بمختلف المحافظات تنفيذا لخطة الانتشار الموضوعة من اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على تحقيق أعلى معدلات سيولة مرورية، لا سيما بمحيط أماكن التجمعات والمتنزهات العامة والحدائق والمراسي النيلية. وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور